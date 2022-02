Le novità di febbraio dei canali per ragazzi

Su Boing, il 7 febbraio debutta una nuova produzione originale del canale: “Crazy cooking show”, in onda tutti i lunedì alle 19.50. In ogni puntata, dodici squadre composte da due bambini tra i 9 e i 12 anni si sfidano in esilaranti gare di cucina in cui ci si prende poco sul serio.

Il 2 febbraio arrivano i nuovi episodi di “Apple&Onion”, serie animata su due amici che dalla campagna si trasferiscono in città, in onda dal mercoledì al venerdì alle 19.50.

Infine, tutti i martedì dal primo febbraio appuntamento serale con un film di Batman: si parte con “Batman: Il film – DC Super Heroes” e si prosegue con “Batman e i problemi di famiglia”, “Justice League: Fuga da Gotham City” e “Justice League vs. Bizarro League”.