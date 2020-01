Le novità di gennaio 2020 dei canali per ragazzi

Cartoon Network

Il 13 gennaio su Cartoon Network debutta “Mao Mao e gli eroi leggendari”, nuova serie animata in onda dal lunedì al venerdì alle 19.15. Racconta le avventure di Mao Mao, coraggioso gatto sceriffo, e dei suoi compari, l’amico Cybertasso e l’apprendista Adorabat, un pipistrello azzurro. I tre devono proteggere la Valle del Cuore Puro da mostri, criminali e da chiunque minacci la tranquilla cittadina.

Il 7 gennaio arrivano i nuovi episodi di "Teen Titans Go!", in onda dal lunedì al venerdì alle 18.50. Nelle nuove puntate vedremo i Titans alle prese con nuove missioni e ci sarà anche un episodio speciale in cui si trasformeranno in macchine. Inoltre, il 17 gennaio alle 18.50 andrà in onda il film crossover “Teen Titans Go! vs. Teen Titans”.