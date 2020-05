Le novità di giugno 2020 dei canali per ragazzi

Dal 15 giugno vanno in onda i nuovi episodi di “Apple & Onion” , dal lunedì al venerdì alle 19.15.

L’ 8 giugno arriva per la prima volta su Cartoon Network “Gli Acchiappamostri” (dal lunedì al venerdì alle 19.40), serie australiana che segue le avventure di due adolescenti aspiranti eroi e di una ragazza fantasma che cercano di aiutare l’anziano Helsing a cacciare mostri.

Su Cartoon Network l’ 8 giugno arrivano i nuovi episodi di “Teen Titans GO!” in onda dal lunedì al venerdì alle 18.50 (e dall’8 al 26 giugno anche alle 9.20). Torniamo a seguire le avventure della squadra composta da Robin, Stella Rubia, Beast Boy, Cyborg, Corvina e Kid Flash.

Il 21 giugno su Boomerang arriva un nuovo appuntamento speciale dedicato a Doraemon: alle 20.35 va in onda il film del 2019 “Doraemon - Nobita alla scoperta della luna” , che farà da introduzione ai nuovi episodi di “New Doraemon”, in onda tutti i giorni alle 20.35 a partire dal 22 giugno.

Per festeggiare gli 80 anni di Bugs Bunny , dal 4 al 14 giugno su Boomerang+1 arriva “Looney Tunes Channel”, canale pop up interamente dedicato ai Looney Tunes, con film ed episodi selezionati.

Boing

Dal primo giugno su Boing va in onda “Oswaldo” (tutti i giorni alle 10.10), che segue la vita di un pinguino dodicenne che viene adottato da una coppia di umani dopo essere stato trovato sulla spiaggia di Rio.

L’8 giugno arriva “Power Players”, in onda dal lunedì al venerdì alle 16.40. Racconta le avventure di Axel e dei suoi giocattoli, in grado di prendere vita grazie a dei particolari braccialetti.

Dal 9 giugno vanno in onda le nuove puntate de “Lo straordinario mondo di Gumball” (dal martedì al venerdì alle 19.50). Subito dopo tocca al nuovo spin-off, “Il diario di Darwin”.

Il 9 giugno arrivano anche le nuove puntate di "Craig", che racconta come Craig e i suoi amici passano le giornate intorno al ruscello Creek, un mondo colorato lontano dagli adulti. L’appuntamento è dal martedì al venerdì alle 20.20.

La settimana dal 2 al 7 giugno è la Superhero Week, dedicata ai film dell’universo Lego a tema supereroi. L’appuntamento è tutti i giorni alle 19.50.

Per i fan di “Steven Universe”, dal 15 giugno alle 18.00 vanno in onda tutti i giorni le cinque stagioni della serie, per ripercorrere la storia del ragazzino che ha conquistato gli spettatori.