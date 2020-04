Le novità di maggio 2020 dei canali per ragazzi

24 Aprile 2020 | 17:49 di Giulia Ausani

Anche a maggio ci aspettano tante novità sui canali Turner dedicati a bambini e ragazzi, tra serie che debuttano in prima tv assoluta e nuovi episodi degli show più amati di Cartoon Network, Cartoonito, Boomerang e Boing.

Per esempio, su Cartoon Network arriva la nuova serie live action dei Power Ranger, "Power Rangers Beast Morphers", mentre su Boomerang torna "The new looney Tunes". Su Boing debutta “Jurassic World LEGO: La leggenda di Isla Nublar”, mentre su Cartoonito torna "Rev & Roll".

Cartoon Network Su Cartoon Network il 4 maggio arrivano i nuovi episodi di “Mao Mao e gli eroi leggendari”, in onda dal lunedì al venerdì alle 19.15. La serie racconta le avventure del gatto sceriffo Mao Mao e dei suoi amici, il tasso Cybertasso e l’apprendista Adorabat, un pipistrello azzurro. Dal lunedì al venerdì alle 19.40 l’appuntamento è con gli episodi a tema musica di "We bare bears - Siamo solo orsi", la serie che racconta le vicende di tre fratelli orsi alle prese con la vita di tutti i giorni tra smartphone, hobby, internet e la voglia di mettersi in gioco. Dal 9 maggio, il sabato e la domenica alle 16.10 va in onda “Oswaldo”, che segue la vita di un pinguino dodicenne che viene adottato da una coppia di umani dopo essere stato trovato sulla spiaggia di Rio. Il 18 maggio tornano i Power Ranger: dal lunedì al venerdì alle 15.45 va in onda “Power Rangers Beast Morphers”. La nuova serie in live action è ambientata in un futuro non meglio precisato e segue le avventure di una nuova squadra di Ranger creata combinando il dna animale con una sostanza chiamata Morph-X.

Boomerang Su Boomerang dal 4 maggio ci aspetta una programmazione speciale con le avventure di Bugs Bunny e i suoi amici in “The new Looney Tunes”, in onda dal lunedì al giovedì alle 16.50. Dall’11 maggio, tutti i giorni alle 20.10 va in onda la seconda stagione di “Ben 10”, in cui Ben dovrà affrontare nuovi avversari, tra cui un mostro mangialuce e un uomo-serpente.

Boing Su Boing l’11 maggio debutta “Jurassic World LEGO: La leggenda di Isla Nublar”, nuova serie ispirata alla celebre saga cinematografica in onda tutti i lunedì alle 19.50. Owen, Claire e i dinosauri dell’isola saranno alle prese con nuovi feroci dinosauri e con imprenditori senza scrupoli nel parco di Jurassic World. Dal 16 maggio, ogni sabato alle 19.50 vanno invece in onda i nuovi episodi inediti di “Doraemon”. Dal 5 maggio, doppio appuntamento quotidiano con episodi a tema mostri e fantasmi di “Lo straordinario mondo di Gumball” e “Gli Acchiappamostri”, in onda dal martedì al venerdì alle 14.50.

Cartoonito Su Cartoonito il 4 maggio arrivano i nuovi episodi di “Rev & Roll”, in onda tutti i giorni alle 19.40. La serie animata racconta le avventure di Rev, che vive in un mondo in cui i veicoli vivono fianco a fianco con gli esseri umani. Il migliore amico di Rev infatti è Rumble, un truck antropomorfo. Dal 2 maggio, ogni weekend alle 14.50 vanno in onda i nuovi episodi di “Transformers Rescue Bot Academy”, gli storici Transformers sono insegnanti in un’accademia in cui devono spiegare ai giovani studenti l’importanza di lavorare in gruppo.

Previous

Next