Le novità di marzo 2020 dei canali per ragazzi

25 Febbraio 2020 | 15:36 di Giulia Ausani

Anche a marzo ci aspettano tante novità sui canali Turner dedicati a bambini e ragazzi, tra serie che debuttano in prima tv assoluta e nuovi episodi degli show più amati di Cartoon Network, Cartoonito, Boomerang e Boing.

Per esempio, su Cartoon Network arrivano i nuovi episodi di "Ben 10" e il film di "Steven Universe", mentre su Boomerang debutta "Yabba Dabba Dinosaurs", serie spin-off dei Flintstones. Su Boing torna "Craig", mentre su Cartoonito arrivano i film di "Doraemon".

Cartoon Network Su Cartoon Network dal 2 marzo vanno in onda le puntate inedite di “Ben 10”, la serie animata che ruota attorno alle avventure di Ben, in grado di trasformarsi in dieci alieni dotati di potere. L’appuntamento è per tutti i giorni alle 8.15. Dal 7 marzo tutti i weekend alle 16.10 l’appuntamento è con i nuovi episodi di “Oswaldo”, che segue la vita di un pinguino dodicenne che viene adottato da una coppia di umani dopo essere stato trovato sulla spiaggia di Rio. Dal 26 marzo al 5 aprile, il canale Cartoon Network+1 si trasforma nello Straordinario canale di Gumball: per undici giorni sarà interamente dedicato alle avventure di Gumball e dei suoi amici. Infine, il 20 marzo alle 20.05 appuntamento da non perdere con “Steven Universe: the movie”, film musical che vedrà Steven Universe e i suoi amici coinvolti in un’epica avventura.

Boomerang Su Boomerang il 16 marzo debutta “Yabba Dabba Dinosaurs”, in onda dal lunedì al venerdì alle 19.20. Si tratta della serie spin-off dei “Flintstones” e arriva sessant’anni dopo la nascita della celebre serie originale. I protagonisti sono Ciottolina e Bam Bam, figli rispettivamente di Fred e Wilma Flinstone e di Barney e Betty Rubbie. A partire dal 2 marzo, tutti i giorni alle 20.10 vanno in onda i nuovi episodi di “Scooby Doo! And guess who”, nuova serie animata su Scooby Doo e i suoi amici, sempre alle prese con un mistero diverso.

Boing Su Boing il 2 marzo arrivano i nuovi episodi di "We bare bears - Siamo solo orsi", in onda dal lunedì al venerdì alle 13.40. La serie ruota attorno alle vicende di tre fratelli orsi alle prese con la vita di tutti i giorni tra smartphone, hobby, internet e la voglia di mettersi in gioco. Il 10 marzo arrivano le nuove puntate di "Craig", che racconta come Craig e i suoi amici passano le giornate intorno al ruscello Creek, un mondo colorato lontano dagli adulti. L’appuntamento è dal martedì al venerdì alle 20.20. Il 16 marzo debutta “Scooby-Doo and guess who?”, in onda dal lunedì al venerdì alle 16.30. Si tratta della tredicesima serie con protagonista Scooby-Doo e avrà tante guest star in versione animata, da Whoopi Goldberg a Sia.

Cartoonito Su Cartoonito il 16 marzo debutta “La casa delle Miracle”, nuova serie con protagoniste le Miracle Tunes, supereroine che combattono il male con la loro musica. L’appuntamento è tutti i giorni alle 16.40. Dal 16 marzo vanno in onda anche i nuovi episodi di “Paw Patrol”, in onda tutti i giorni alle 19.00. In più, dal primo marzo ogni domenica alle 13.15 vi aspetta un film con protagonista Doraemon. Si parte con “Doraemon - Il film: Nobita e la nascita del Giappone”, in cui il famoso gattone blu porta Nobita e i suoi amici nel Giappone di 70mila anni fa. Poi tocca a “Stand by me Doraemon”, in cui Nobita fa la conoscenza con il suo nipotino proveniente dal futuro. Il 15 marzo va in onda “Doraemon: le avventure di Nobita e dei cinque esploratori”; il 22 marzo tocca a “Doraemon - Il film: Nobita e gli eroi dello spazio”, e infine il 29 marzo va in onda “Doraemon: La grande avventura in Antartide”.

