Le nuove idee di Maria de Filippi

20 Agosto 2018 | 13:34 di Giusy Cascio

Tu chiamale, se vuoi, vacanze. Anche in ferie, Maria De Filippi pensa ai prossimi impegni in tv. E ha pochi giorni di tempo per rilassarsi, perché le registrazioni di alcuni suoi programmi riprendono già alla fine del mese.

Adesso però è il momento di staccare la spina e ritrovare la concentrazione. Niente mete esotiche o lunghi e stancanti viaggi all’estero, la parola d’ordine è serenità. Da tempo ormai la «Queen», ovvero la regina, come l’hanno soprannominata i fan, si rifugia nella sua villa ad Ansedonia (GR), la perla del Tirreno nella maremma toscana, ai piedi del Monte Argentario. Questo è il «buen retiro» dove riunisce la famiglia al completo, il «quartier generale» dove riceve telefonate e pianifica riunioni.

Per ricaricare le batterie la conduttrice si tiene in forma con un’alimentazione sana e facendo tanto sport: nuoto, tennis, equitazione, ma anche sup («stand up paddle»), il surf che si pratica in piedi su tavola, utilizzando una speciale pagaia. Poi prende il largo su uno yacht dove medita e macina idee chiacchierando con il figlio Gabriele, 27 anni, che lavora assieme a lei nella sua società di produzione televisiva, la Fascino. E, mentre cura la tintarella, legge uno dei libri di Stephen Hawking, il celebre fisico britannico scomparso a marzo, papà di tante affascinanti teorie sull’universo.

Agosto è da sempre un mese importante per lei: quello in cui raccoglie i frutti delle fatiche lavorative di un’intera annata. L’ultimo è il successo di «Temptation Island», che dall’11 settembre andrà in onda nella prima versione «Vip». La condurrà Simona Ventura, che Maria aveva già voluto in un altro show targato Fascino, «Selfie». Ma prima di dedicarsi alle novità delle sue amate trasmissioni, in calendario c’è una data importante da celebrare: il 28 agosto, il giorno in cui Maria festeggia il 23° anniversario di matrimonio e l’80° compleanno del marito Maurizio Costanzo.

Uomini e donne

Amori (e rivoluzioni) in corso nel «dating show» pomeridiano di Maria De Filippi, al via da lunedì 10 settembre su Canale 5. Chi darà appuntamento a chi? La conduttrice sembra scettica a promuovere come tronisti degli ex corteggiatori. I fan del programma sarebbero felici di vedere la bionda Lara di «Temptation Island», acclamata perché ha mollato Michael. Vedremo. Si parla di novità anche per il trono «over». Perplessità su Tina Cipollari? La vulcanica opinionista nega. Pare però che sui ruoli della dama Gemma Galgani e del suo ex cavaliere Giorgio Manetti, qualcosa sia da rivedere...

Tú sí que vales

Ballerini, acrobati, prestigiatori e altri super talenti sono pronti a contendersi il montepremi di 100 mila euro. Sabato 29 settembre su Canale 5 parte la quinta edizione di «Tú sí que vales». Maria, in giuria con Rudy Zerbi (49), Teo Mammucari (54) e Gerry Scotti (62), ha confermato Belén Rodríguez alla conduzione. E ha già deciso chi sostituirà Mara Venier: al suo posto, in qualità di giudice popolare, vedremo Iva Zanicchi che, votando con 100 persone del pubblico, confermerà o ribalterà le scelte dei quattro giudici sulle esibizioni.

C'è posta per te

A gennaio la prima serata del sabato di Canale 5 porterà la firma di Maria con «C’è posta per te», che conquista l’affetto del pubblico con storie commoventi e divertenti. La De Filippi sceglie le più belle che arrivano a Witty tv (su www.wittytv.it/racconta-la-tua-storia). Nel frattempo chiama grandi ospiti italiani (come Ilary Blasi, 37 anni) e internazionali. La scorsa edizione è riuscita ad avere, per la prima volta insieme in tv, Michelle Hunziker e il marito Tomaso Trussardi. Chissà che non voglia stupirci ancora, con una coppia dello spettacolo altrettanto romantica.

Amici

Quest’anno il talent più longevo della tv italiana diventa «maggiorenne» e Maria De Filippi ha tante idee per la 18a edizione del «Serale» da marzo su Canale 5. Stefano De Martino potrebbe lasciare la versione «daily» del programma, in onda da novembre su Real time, per entrare nel cast del 2019. Ma è presto per dirlo: ora Maria pensa solo ai ragazzi che le affidano i loro sogni. La conduttrice ha sempre avuto fiuto e dalla sua scuola escono tanti giovani pronti a sfondare. Il vincitore dell’ultima edizione? Irama, che spopola in radio con la hit estiva «Nera».