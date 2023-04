Le semifinali di Coppa Italia su Canale 5

Con le due gare di andata delle semifinali, l’edizione 2022/2023 della Coppa Italia si avvia verso la conclusione. Gli appuntamenti sono fissati per martedì 4 aprile, quando all’Allianz Stadium di Torino si giocherà Juventus-Inter, e per mercoledì 5, quando sul campo dello stadio “Giovanni Zini” di Cremona andrà in scena Cremonese-Fiorentina.

Le due partite saranno trasmesse in diretta alle 21 su Canale 5, ma potranno anche essere seguite in streaming su Sportmediaset.it e sulla piattaforma Mediaset Infinity. Il match più “caldo” è quello che vede scontrarsi i bianconeri e i nerazzurri (vincitori dell’ultima Coppa Italia). Questa gara è molto attesa anche per via della recente vittoria della Juventus che in campionato il 19 marzo ha sconfitto l’Inter per 1 a 0 con un seguito di polemiche per una controversa decisione arbitrale.

Ma attenzione, perché anche Cremonese-Fiorentina è un incontro che potrebbe regalare molto spettacolo. La formazione lombarda, infatti, si è presa il lusso di eliminare dalla Coppa Italia prima il Napoli, ormai a un passo dal suo terzo scudetto, e poi la Roma di José Mourinho. Invece la Fiorentina è stata protagonista di un mese di marzo ad altissimi livelli, in cui ha conquistato i quarti di finale della Conference League e ha effettuato una grande rimonta in campionato.

Gli incontri di ritorno si disputeranno mercoledì 26 aprile (Inter-Juventus) e giovedì 27 (Fiorentina-Cremonese). La finale sarà a Roma il 24 maggio, tutte le gare saranno trasmesse da Canale 5.