Le serie tv e i film stranieri che vedremo sui canali Rai in autunno

Oltre al cinema dei grandi autori italiani, la Rai ha scelto di puntare su nomi di valore internazionale e, dato che l’asticella si alza anche per le serie tv, ne vedrete delle belle tra novità e ritorni. Nella stagione autunnale 2023 - nei palinsesti di Rai1, Rai2 e Rai3 - delle cinque tematiche e sulla piattaforma RaiPlay, avranno spazio i capolavori dei maestri del grande schermo come Paul Thomas Anderson, Ridley Scott, Ken Loach e Billy Wilder, ma anche serie già amate come la nuova stagione di “S.W.A.T.”.

I film internazionali da non perdere sui canali Rai

Rai1

“ House of Gucci ”: un cast stellare che ha messo in subbuglio le nostre città durante le riprese: Lady Gaga (nel contorto ruolo di Patrizia Reggiani, l’ex moglie di Gucci), Adam Driver , Al Pacino e Jeremy Irons . Il colossal di Ridley Scott sulle vicende contorte della casa di moda italiana ruota attorno al fatto di sangue avvenuto il 27 marzo 1995 che sconvolse il mondo della moda: l'omicidio di Maurizio Gucci. A interpretare il noto imprenditore italiano, all'epoca già ex direttore dell’azienda, è Adam Driver. Patrizia Reggiani fu accusata di aver organizzato l’omicidio e condannata a 29 anni di carcere.

” di Pierre Pinaud, con Catherine Frot nei panni di Eve Vernet, coltivatrice di rose francese sull'orlo della bancarotta. “Volami via” di Christophe Barratier (“Les Choristes”), con protagonista il nipote di Jean Paul Belmondo, Victor, è un remake di “Conta su di me” (2017) del tedesco Marc Rothemund, tratto da un romanzo. Un teen dramedy dove i giovani devono fare i conti con la malattia.

Rai2

“ Creed ” con Sylvester Stallone, spin-off e settimo film della saga di Rocky Balboa, con protagonista Adonis Johnson (Michael B. Jordan), figlio illegittimo del celebre pugile Apollo Creed. Rimasto orfano in tenera età, viene affidato alle cure della seconda moglie di suo padre, Mary Anne (Phylicia Rashad). Ormai adulto, sente l’insistente richiamo della boxe che scorre nelle sue vene e sogna di conoscere il leggendario Rocky Balboa (Sylvester Stallone). Dopo qualche incontro in Messico, decide di stravolgere la sua vita e di trasferirsi a Filadelfia.

” di Taylor Sheridan (noto per “Sicario”). Il dodicenne Connor Casserly (Finn Little) si ritrova testimone di un omicidio, entra nel programma di protezione testimoni in una comunità remota del Montana. Gli assassini (Nicholas Hoult e Aidan Gillen) lo scoprono e il ragazzo fugge disperato, finché non viene ritrovato tra i boschi in fiamme dalla guardia forestale Hannah Faber (Angelina Jolie). “ L’uomo dei ghiacci ” di Jonathan Hensleigh con Liam Neeson. Un action-thriller che segue come un autista in una missione di salvataggio impossibile su un oceano ghiacciato, dopo il crollo di una miniera di diamanti nelle regioni settentrionali del Canada.

” di Jonathan Hensleigh con Liam Neeson. Un action-thriller che segue come un autista in una missione di salvataggio impossibile su un oceano ghiacciato, dopo il crollo di una miniera di diamanti nelle regioni settentrionali del Canada. “Chaos Walking” con Tom Holland e Mads Mikkelsenn, adattamento del romanzo “Il buco del rumore” di Patrick Ness, ambientato in un futuro distopico.

Rai3

“ The Father – Nulla è come sembra ”, diretto da Florian Zeller e vincitore di due Oscar, fra cui quello come miglior attore a Anthony Hopkins. Tratto dall’omonima pièce teatrale di Zeller, racconta cosa significhi per una figlia (la straordinaria Olivia Colman) avere a che fare con un bizzarro padre affetto da demenza senile, un film che commuove strappando sorrisi e riflessioni.

” di Michael Showalter che è valso l’Oscar a Jessica Chastain come migliore attrice protagonista. Co-protagonista Andrew Garfield. È l'adattamento dell'omonimo documentario di Fenton Bailey e Randy Barbato e racconta la vera storia di Tammy Faye Bakker e di suo marito Jim, due predicatori televisivi americani che negli Anni 70 e 80 ebbero uno straordinario successo. “Il ritratto del duca” di Roger Michell, con Helen Mirren. Tratto da una vicenda vera che ha per protagonista una specie di Robin Hood. È Kempton Bunton (Jim Broadbent), un anziano tassista, che nel 1961 decise di rubare dalla National Gallery di Londra il “Ritratto del duca di Wellington” di Francisco Goya.

Rai4

“ The Conjuring: the Devil made me do it ” di Michael Chaves. Ultimo capitolo di una saga di successo. Saldi protagonisti Vera Farmiga e Patrick Wilson nei panni dei coniugi Warren, investigatori dell’occulto. Le vicende si addentrano nel processo ad Arne Johnson del 1981 che, posseduto da un demone malvagio, uccide un suo conoscente.

” di Fabrice Du Welz, un thriller girato tutto in una casa. “Run” di Aneesh Chaganty, un horror psicologico che non punta sui soliti stereotipi come zombi o demoni, ma sulle paure più terribili perché vicino a noi.

Le serie tv internazionali da non perdere sui canali Rai

Rai1

“Morgane detective geniale”, con la vulcanica e brillante Audrey Fleurot e l’inseparabile Mehdi Nebbou.

Rai2

“ Ncis - Unità anticrimine ” ventesima stagione: la popolare serie, tra le più seguite negli Usa, sul servizio investigativo della marina statunitense. Un cult anche da noi, basta fare zapping e si riconosce subito da una scena.

” ventesima stagione: la popolare serie, tra le più seguite negli Usa, sul servizio investigativo della marina statunitense. Un cult anche da noi, basta fare zapping e si riconosce subito da una scena. “ Ncis Hawai ”, lo spin-off arrivato alla seconda stagione.

”, lo spin-off arrivato alla seconda stagione. “ S.W.A.T. ” sesta stagione: vi aspettano casi spettacolari con missioni all’estero

” sesta stagione: vi aspettano casi spettacolari con missioni all’estero “ The Rookie ” quinta stagione con 22 episodi: colonna portante è l’agente Nolan, una delle reclute più anziane del dipartimento di polizia di Los Angeles.

” quinta stagione con 22 episodi: colonna portante è l’agente Nolan, una delle reclute più anziane del dipartimento di polizia di Los Angeles. “ Fbi ” quinta stagione. Dal 9 dicembre andranno in onda gli episodi dal 14 al 23.

” quinta stagione. Dal 9 dicembre andranno in onda gli episodi dal 14 al 23. “Fbi International” seconda stagione. Dopo la prima parte conclusasi il 3 giugno, anche questa serie riprenderà il 9 dicembre con gli ultimi episodi.

Rai4