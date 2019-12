Le serie tv in arrivo nel 2020

26 Dicembre 2019 | 10:10 di Redazione Sorrisi

Misteri, criminali ed eroi galattici. Sarà un anno ricco di novità, sia sulla tv in chiaro, ma anche su quella a pagamento e soprattutto sulle piattaforme di streaming. Tra ritorni - "The good doctor", "Il molo rosso" e "La casa di carta" con Álvaro Morte e un classico come "NCIS" - a novità in streaming ("The Mandalorian"), ecco cosa ci aspetta nei prossimi mesi.



FBI Ritornano le indagini della squadra dell’Fbi degli agenti Maggie Bell (Missy Peregrym) e Omar Zidan (Zeeko Zaki). E subito c’è un grosso caso: un ristorante viene fatto esplodere.

Rai2 - 4 gennaio



Il molo rosso Ritorna per la seconda stagione il telefilm spagnolo che ha per protagonista Álvaro Morte, già star di “Il segreto” e “La casa di carta”. Lo scorso anno abbiamo scoperto che il suo personaggio Oscar, prima di suicidarsi, aveva una doppia vita: due compagne, Alex (Verónica Sánchez) e Veronica (Irene Arcos), ma soprattutto un’attività illecita che prevedeva il riciclo di denaro sporco. In questi otto nuovi episodi il mistero è destinato a infittirsi ulteriormente, mentre Alex e Veronica saranno costrette ad allearsi per scoprire cosa sia davvero successo all’ambiguo Oscar. La serie arriva su Raidue in contemporanea con la Spagna.

Rai2 - 7 gennaio



Prodigal son Malcolm Bright (Tom Payne) è un esperto che lavora per la polizia di New York grazie alla sua straordinaria capacità di pensare come gli assassini. Ma ha un grosso peso sulle spalle: suo papà Martin (Michael Sheen) è stato uno dei serial killer più spietati d’America e ora è in prigione. Come far convivere queste due realtà contrapposte?

Premium Crime - 20 gennaio



Picard L’universo di “Star Trek” continua a regalarci serie. Ma questa è davvero qualcosa di speciale. Su Prime Video, infatti, arriva lo spin off dedicato al leggendario capitano dell’Enterprise Jean-Luc Picard, già interpretato da Patrick Stewart in “Star Trek – The next generation”.

Prime Video - 24 gennaio



The good doctor Uno degli appuntamenti più attesi è quello con la terza stagione della serie tv con Freddie Highmore nei panni del dottor Shaun Murphy che, seppur autistico, è un medico davvero straordinario. Tra un paziente e l’altro, per Shaun ci sarà spazio anche per un po’ di romanticismo. Infatti lo vedremo alle prese con la relazione con la dottoressa Carly Lever: la interpreta Jasika Nicole, già vista come guest star delle prime due stagioni, che ora viene promossa a membro principale del cast.

Rai2 - 14 febbraio



NCIS Il capitolo numero 17 segna il ritorno di uno dei personaggi più amati della serie: Ziva David (Cote de Pablo). Ora dovrà spiegare come sia riuscita a salvarsi dall’attentato in cui era stata coinvolta. Nel frattempo avverte Gibbs (Mark Harmon) che la sua vita è in pericolo.

Rai2 - 15 febbraio



The Mandalorian A fine marzo arriverà anche in Italia il servizio di streaming a pagamento di Disney. Tra le serie già disponibili ci sarà “The Mandalorian”. Ambientata nell’universo di “Star Wars”,

la storia si svolge dopo la caduta dell’Impero. Protagonista è un cacciatore di taglie, sotto la cui armatura c’è Pedro Pascal.

Disney + - 31 marzo



La casa di carta Arriva la nuova stagione e ora scopriremo la sorte di Tokyo (Úrsula Corberó) e del resto della banda guidata dal Professore chiusa dentro alla Banca di Spagna con l’obiettivo

di rubare tutto l’oro custodito.

Netflix - dal 3 aprile



La cattedrale del mare Serie spagnola già pubblicata da Netflix lo scorso anno, si svolge a Barcellona all’inizio del XIV secolo. Qui arriva il giovane Arnau, che è fuggito insieme con suo padre dopo essere stati entrambi vittime degli abusi di alcuni signori feudali. E presto si riscatterà...

Canale 5 - Prossimamente



E ci sono anche "Treadstone"

È la serie spin off tratta dalla saga cinematografica che ha per protagonista l’agente Jason Bourne. Si svolgerà su due piani temporali diversi, spiegando come nacque il programma della Cia per creare dei superkiller.

Prime Video - 10 gennaio

"New Amsterdam"

La storia riprende tre mesi dopo l’incidente in cui il dottor Goodwin (Ryan Eggold), la moglie Georgia (Lisa O’Hare) e Luna, la loro bambina appena nata, avevano rischiato la vita.

Canale 5 - 7 gennaio

"Fargo"

Questa volta la storia si svolge nel 1950 in un Paese, gli Stati Uniti, dove sono in corso grandi trasformazioni sociali. Nel cast c’è anche Salvatore Esposito.

Sky Atlantic - prossimamente

"Westworld"

Nella terza stagione della serie ispirata a “Il mondo dei robot” arrivano due super new entry: Aaron Paul e Vincent Cassel.

Sky Atlantic - prossimamente

"Better Call Saul"

È il quinto capitolo del telefilm tratto da “Breaking bad” che ha per protagonista l’ambiguo avvocato Saul Goodman.

Netflix - 24 febbraio



Previous

Next