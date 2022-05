L’estate azzurra di Sky Sport

Mettetevi comodi perché sta per aprirsi alla Casa dello Sport di Sky una stagione senza precedenti, una serie incredibile di appuntamenti da vivere anche in streaming su Now. Per la prima volta arrivano i Mondiali di atletica leggera (15-24 luglio) e gli Europei LEN di nuoto a Roma (11-21 agosto). Affiancano il generoso spazio dedicato alla pallavolo per i Mondiali maschili (26 agosto-11 settembre) e femminili (23 settembre-15 ottobre) che saranno preceduti da quello di Beach Volley (10-19 giugno).

Protagonisti sono anche il calcio femminile con l’Europeo UEFA (6-31 luglio), il basket con gli Europei FIBA maschili (1-18 settembre) oltre all’Open d’Italia fi golf (15-19 settembre). Tra i pilastri sportivi della programmazione di Sky si conferma il tennis per i tornei 2022 degli uomini, a cominciare dagli Internazionali BNL d’Italia che si chiudono il 15 maggio, per proseguire con Wimbledon (27 giugno-10 luglio), con le Nitto ATP Finals per il secondo anno consecutivo a Torino (8-12 novembre). E non mancano diversi appuntamenti con i principali tornei dei circuiti ATP. Altra novità per gli appassionati di tennis sono le qualificazioni e le fasi finali della Coppa Davis, per la prima volta e fino al 2024 su Sky. L’Italia è protagonista a Bologna nel primo appuntamento del torneo (14-18 settembre) mentre le finali sono in programma dal 23 al 27 novembre.

E queste sono solo alcune delle offerte che si affiancano alla già ricca programmazione di Sky Sport per il calcio, soprattutto maschile. Oltre alla Serie A (tre partite per ogni turno), alla B e alla C e agli ultimi appuntamenti anche dei principali campionati europei (Ligue 1 francese, Bundesliga tedesca e Premier League inglese) siamo alle fasi conclusive nelle competizioni Uefa per club: la finale della Europa League (18 maggio), Conference League (25 maggio) e Champions League (28 maggio). Senza dimenticare il capitolo motori con oltre 20 campionati a cominciare dalla Formula 1 al Motomondiale, dal Mondiale rally e alla Superbike, dal GT World Challenge (dove corre Valentino Rossi) alla Formula Indy. In scena ci sono anche il grande rugby, il padel (con il World Padel Tour e il Premier Padel), la pallanuoto, l’hockey su ghiaccio e tanto altro perché nella Casa dello Sport di Sky c’è solo l’imbarazzo della scelta.