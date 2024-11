Linda Pani, da “secchiona” in russo a “L’Eredità”

Nel gioco condotto da Marco Liorni è uno dei due volti “nuovi”, con molte cose da raccontare Enrico Casarini







Qual è la parola in russo che le suona più bella? Già è una domanda strana in generale, ma rivolgerla a una “professoressa” di "L’Eredità" potrebbe sembrare fuori da ogni logica… E invece Linda Pani risponde senza esitazione. La nuova “professoressa” del gioco di Rai1, infatti, è una vera “secchiona” (parola sua!) e dunque unisce alle esperienze lavorative in tv, alla radio, in teatro, al cinema, nella pubblicità, anche la conoscenza del russo, eredità dei suoi anni di liceo linguistico. La parola, dunque? «È “pajalousta”, che vuol dire “prego” in risposta a un “grazie”, ma anche “mi scusi”, “per cortesia”… Eh, a scuola ero proprio forte in russo, perché cercavo di allenarlo tutti i giorni. Se per strada sentivo uno parlare con accento slavo, ne approfittavo per cercare di fare conversazione» ci racconta.

Da brava studentessa, aveva già “studiato” anche "L’Eredità"?

«Certo, anche perché i game show televisivi mi coinvolgono tanto. Di "L’Eredità" non avrò visto tutte le puntate, ma ogni volta ho “partecipato” ai suoi giochi. Per prepararmi ai provini, poi, ho anche ripescato alcune puntate su RaiPlay, soprattutto per rivedere gli “stacchetti” e prepararmi alla danza».

Le “professoresse” sono impegnate su due “materie”: ballo e supporto alla conduzione. Per lei, qual è la più difficile?

«La cosa che forse mi tiene di più sulle spine è il ballo. La mia collega Greta è una bravissima professionista e io mi do da fare perché non si veda il “dislivello”».

C’è qualcosa che vorrebbe insegnare a Marco Liorni?

«Siamo noi che dobbiamo imparare da lui!».

Qual è il gioco di "L’Eredità" che preferisce?

«Direi il "Chi come cosa", ma quando c’è una sfida a eliminazione, immancabilmente mi lascio coinvolgere anch’io e certe volte devo davvero cucirmi la bocca per non urlare la risposta».