Linda Pani e Greta Zuccarello, ecco chi sono le due nuove Professoresse di “L’Eredità”

Entrambe venete e già molto apprezzate dagli spettatori, affiancano Marco Liorni nel preserale di Rai1 Silvia Di Gregorio







Linda Pani e Greta Zuccarello si confermano parte del successo della nuova edizione di “L’Eredità”. L’amatissimo programma di Rai1 è ripartito lo scorso 3 novembre con Marco Liorni alla guida, conduttore che, per il secondo anno consecutivo, intrattiene il pubblico con il più longevo game show della televisione italiana. Il segreto? Il giusto mix di tradizione e novità, come quello rappresentato proprio dalle nuove Professoresse, entrambe venete e già molto apprezzate dagli spettatori.

Chi è Linda Pani

Da una parte troviamo Linda Pani, veneziana classe ‘99 che da sempre sogna il mondo dello spettacolo e della televisione. Il successo arriva infatti con Miss Italia nel 2017, esperienza che le apre le porte verso il mondo della recitazione. Dopo aver studiato all’Actor’s Planet di Rossella Izzo, la carriera di Linda inizia a spaziare dal teatro alla televisione, approdando in note fiction come “Luce dei tuoi occhi” con Anna Valle e Giuseppe Zeno e in film come “Albatros” per la regia di Giulio Base. Tutto questo la prepara così al suo debutto come nuova Professoressa de “L’Eredità”, programma che le regala anche una compagna con cui fare squadra, un’altra giovane veneta piena di talento come lei.

Chi è Greta Zuccarello

Parliamo di Greta Zuccarello, trevigiana nata nel 1996 che deve il suo successo all’amore per la danza. Greta è infatti una ballerina professionista formatasi all’Opus Ballet di Firenze, e in seguito presso la San Francisco Ballet. Un’esperienza, questa, che le permette di esibirsi anche a New York diventando la prima ballerina di una nota compagnia di danza. Sentendo un po’ nostalgia di casa, nel 2019 Greta torna in Italia per continuare a seguire il suo sogno di ballerina, ma in televisione. Prima entra nel corpo di ballo di “Ciao Darwin” condotto da Paolo Bonolis e dopo in quello di “Tale e Quale show” con Carlo Conti. Una pausa dalla danza arriva nel 2024, quando Greta decide di partecipare alla diciottesima edizione de “L’isola dei famosi”. Subito dopo il reality, però, Greta sente il richiamo della sua passione e così accetta di cogliere al volo una nuova sfida: far parte di “L’Eredità” insieme a Linda Pani.

Già dalle prime puntate di questa nuova edizione, la nuova coppia di Professoresse funziona. Due giovanissime spigliate, divertenti e solari, proprio quello di cui il programma e il suo pubblico di appassionati aveva bisogno.