L’Italia vista dall’estero: 7 film e serie tv da vedere in streaming

Il Belpaese visto attraverso gli occhi di show internazionali e prodotti esteri: tra grande e piccolo schermo, come cambiano le "vacanze italiane" James May in una scena di "Il nostro agente in Italia" Credit: © Amazon Prime Video







Nella seconda stagione (approdata il 15 luglio su Prime Video) di "Il nostro agente in...", docuserie diretta da Tom Whitter, il giornalista e conduttore britannico James May visita il Belpaese, a caccia di tradizioni, usi, costumi e curiosità culturali, tra una spaghettata al pesto e un assaggio del miglior formaggio italiano.

May non è il primo a innamorarsi dell'Italia e a provare a raccontarla: Hollywood (e non solo) l'ha indagata da una prospettiva per noi inedita, straniera, in diversi film e anche in qualche show tv, dandoci la possibilità di metterci nei panni di chi fa esperienza per la prima volta della nostra nazione. Ecco qualche titolo che funge da inusuale osservatorio sull'Italia e gli italiani...

“Vacanze romane” - Chili

“Camera con vista” - Chili e Prime Video Store

“Letters to Juliet” - Now e Prime Video

“Il talento di Mr. Ripley” - Netflix e TimVision

“To Rome with love” - Now e Infinity+

“Mangia prega ama” - Neftlix

“Master of none” - Netflix