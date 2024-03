“Lo Show dei Record”, Umberto Pelizzari: «I concorrenti? Bravi da togliere il fiato…»

Guai a chiamarlo conduttore. «Per carità! Sono al massimo una voce vicina agli atleti, racconto i loro record straordinari». Umberto Pelizzari, inviato di Gerry Scotti per “Lo Show dei Record” in onda ogni domenica su Canale 5 (con la regia di Roberto Cenci), è innanzitutto uno sportivo: con i suoi 16 record del mondo di apnea è diventato un simbolo per chi pratica questo sport che, in sintesi e semplificando, richiede di rimanere sott’acqua, in profondità, senza respirare.

Umberto, com’è arrivato all’apnea?

«Per “colpa” di mia madre. Da bambino per qualche strano motivo avevo paura dell’acqua, anche solo di fare un bagno o di stare sotto la doccia. Così, mamma mi spedì a fare nuoto».

Era bravo a nuotare?

«Abbastanza, ma onestamente era più il tempo che passavo sotto le scalette a trattenere il fiato. A 8 anni riuscivo a stare due minuti e mezzo senza respirare».

Considerando che una persona non allenata può stare sott’acqua, in media, tra i 45 e i 60 secondi, lei era già un “bambino dei record”.

«Era una sfida contro me stesso di cui nessuno sapeva niente. Mi feci sospendere a scuola per questo».

Che cosa combinò?

«In classe volli battere il mio record personale arrivando a tre minuti. Feci partire il cronometro di un vecchio orologio e trattenni il fiato. I compagni rumoreggiavano e la maestra si avvicinò a me per capire. Ero viola in volto (mi raccomando, non fatelo a casa!) e mancavano ancora 20 secondi, non risposi alle richieste della maestra e, raggiunti i tre minuti tornai a respirare. Il giorno dopo fui sospeso per tre giorni».

Una punizione severa...

«Il bello deve ancora venire. La maestra, che era di Siracusa, mi chiese di non rifarlo mai più fino alla fine della scuola, promettendomi però di darmi, se promosso, l’indirizzo di casa di Enzo Maiorca, anche lui siracusano: uno dei più grandi apneisti al mondo (scomparso nel 2016, ndr). Gli scrissi molti anni dopo e anche se non mi rispose mai, capii che era quella la mia strada».

Per essere “uomini dei record” bisogna essere molto speciali?

«Bisogna farsi un “mazzo tanto”. Per i miei record, per molti di quelli che vedo anche in trasmissione, servono anche quattro o cinque anni di preparazione per poi giocarsi tutto in una manciata di minuti».

Quando ha conosciuto Gerry Scotti?

«È passato un sacco di tempo! Credo vent’anni fa, più o meno. Ai tempi ero quasi a fine carriera sportiva e iniziai a lavorare al programma di divulgazione di Rete 4 “Sai Xché?”. Ci conoscemmo nei corridoi di Mediaset. Qualche anno dopo affiancai prima Barbara d’Urso e poi Paola Perego per le prove sportive di “Lo Show dei Record”... e ora eccoci qui».

Che cosa le piace davvero di Gerry?

«Tutto. Come dicono i giovani, è un tipo “easy”, forse uno degli uomini più trasparenti e piacevoli che conosca. Per me Gerry è semplicemente una bravissima persona, grato per il lavoro di tutti».

Quest’anno, oltre ai collegamenti dall’autodromo di Monza, l’abbiamo vista anche commentare i record di apnea.

«Qualcosa in passato si era già fatto, era stata montata in studio una vasca trasparente, ma sono contentissimo che si faccia oggi per la prima volta in una piscina per apnea, anche perché è tutto nato da una mia battuta».

Ah sì? Ci racconti.

«Sì. Mi prendono sempre bonariamente in giro quando siamo sul set del programma perché la tv non è il mio mestiere, e allora li ho sfidati a fare loro le prove di apnea, che invece è il mio settore. Mi hanno detto: “Beh, perché non lo facciamo?”. Per quel gioco mi vedrete anche commentare delle prove alla Y-40 di Montegrotto Terme (PD), una piscina da record perché è profonda più di 42 metri e c’è dentro acqua termale. Dubito però che lo staff del programma oserà sfidarmi (ride)».

Oltre alla tv, che lavoro fa oggi?

«Tengo molti corsi di apnea: non è solo uno sport, ma un mezzo attraverso il quale gestire tanti aspetti della vita».

Per esempio?

«Spesso faccio corsi di formazione per i Carabinieri e la Marina militare. In pochi giorni impariamo a gestire lo stress e l’ansia in situazioni di pericolo. L’obiettivo è che ai partecipanti non vengano attacchi di panico in momenti delicati del loro lavoro».

E se qualcuno dei lettori volesse provare?

«È possibile: in genere l’apnea è davvero per tutti. Saper controllare il respiro è fondamentale per gestire l’ansia e sarà tra l’altro oggetto del mio prossimo libro. Attraverso la mia esperienza, e magari con l’aiuto di uno psicologo, proverò ad aiutare le persone a ritrovare maggiore serenità imparando a respirare».

Che cosa ha imparato invece dagli uomini e dalle donne dei record che ha incontrato nel programma?

«Potrei dire la loro straordinarietà, la costanza, la determinazione e il coraggio. Invece dirò: la loro umanità. Ho incontrato uomini grandi come una montagna che mi hanno raccontato tra le lacrime le loro fragilità e i loro problemi familiari. Persone che vengono dall’altra parte del pianeta e vivono in contesti tutt’altro che facili, ma girano il mondo portando il loro talento. Quando guardate “Lo Show dei Record” spesso vi sembrerà di vedere dei super eroi. Invece sono persone come tutti noi, che dedicano un’intera vita a compiere qualcosa di eccezionale».