Luca Barbareschi torna con “In barba a tutto”

Un talk show spiazzante, ironico, controcorrente. Questo è "In barba a tutto", in onda la domenica in seconda serata su Rai3. Conduttore è di nuovo Luca Barbareschi, che ci accompagna in un viaggio nella cultura di ieri, di oggi e domani con tanti ospiti, musica e divertimento. E una parola d’ordine: umorismo!

Luca, partiamo dalle novità.

«La più grande è che questa volta ci sarà il pubblico, che mancava nella prima edizione del 2021 a causa delle restrizioni per il Covid. Ora saremo in un grande studio con 200 persone in sala, un’orchestra di cinque elementi e tantissimi ospiti provenienti da diversi mondi in ogni puntata».

Come lo affronta?

«Sono molto gasato, questo one man show arriva in un momento in cui sono appagato dal mio lavoro di attore, produttore, regista. E l’anno prossimo celebrerò 50 anni di carriera».

In quale campo dello spettacolo trova più soddisfazione?

«Quello che mi entusiasma di più è lavorare ogni giorno con la mia “factory”, una squadra di 30 persone. Detto ciò non rinuncerei mai al teatro: ti dà il potere di trasferire al pubblico le tue emozioni e di avere un riscontro in tempo reale».

Il fil rouge del programma è l’umorismo. Quanto conta per lei?

«È fondamentale, la risata è l’elaborazione del dolore. Io vivo ridendo, mi diverto anche osservando la gente e il mondo che mi circonda».

Su cosa non riesce a fare ironia?

«Sulla malafede dei media, che lanciano slogan come “il femminicidio è colpa del patriarcato” o “Israele è peggio del nazismo”».

Se le dico in barba a... come prosegue?

«All’omologazione e ai pregiudizi. Io cerco sempre il confronto, non lo scontro. L’arricchimento viene dal dialogo con qualcuno che la pensa diversamente da te».