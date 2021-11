Al momento il programma è in fase di registrazione e andrà in onda nei primi mesi del 2022 Redazione Sorrisi







L’attore e conduttore toscano Luca Calvani affiancherà Csaba dalla Zorza e Roberto Valbuzzi come terzo giudice del talent show di Real Time "Cortesie per gli ospiti", al posto di Diego Thomas. Al momento il programma prodotto da Banijay è in fase di registrazione e andrà in onda nei primi mesi del 2022.