Luca Giurato è morto, aveva 84 anni

Addio al giornalista e conduttore televisivo romano Luca Giurato - foto Getty Redazione Sorrisi







Si è spento all'improvviso, all'età di 84 anni, il giornalista e conduttore televisivo Luca Giurato, colpito da un infarto fulminante. «Eravamo a Santa Marinella per goderci l'ultimo scorcio di estate» ha confermato in lacrime la moglie Daniela Vergara all'agenzia Adnkronos.

Nato a Roma il 23 dicembre 1939, Giurato iniziò intorno ai vent'anni come cronista di "Paese sera" per poi approdare in tv nel 1992. L'anno successivo partecipò a "Domenica In" al fianco di Mara Venier diventando un personaggio popolare, conducendo poi numerose edizioni di "Unomattina". Nel 2008 fu opinionista di "L'isola dei famosi". Le sue irresistibili gaffe linguistiche, riprese spesso dai programmi della Gialappa's Band, ne aumentarono la fama e la simpatia presso il grande pubblico.