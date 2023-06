Luca Parmitano e la Giornata mondiale dell’ambiente

Un’intera giornata di palinsesto, dalle 8.15 a mezzanotte, dedicata al Pianeta, alla sua biodiversità e alla grande fragilità a cui la Terra è esposta. È la proposta di Focus (canale 35 del digitale terrestre) in occasione il 5 giugno della Giornata mondiale dell’ambiente. Chicca della programmazione, lo speciale di Luigi Bignami “Come sta il nostro Pianeta? Uno sguardo dall’alto” con l’astronauta Luca Parmitano, primo italiano al comando della Stazione spaziale internazionale. Lo abbiamo raggiunto telefonicamente nel Centro spaziale della Nasa a Houston, in Texas.

Parmitano, come appare il Pianeta visto dallo spazio?

«Fragile. Questa è la risposta più onesta che posso dare. Non sono un climatologo o un glaciologo, ma quello che posso dire, da operatore della Stazione spaziale, è che da osservatore privilegiato ho visto il risultato del cambiamento climatico. La Terra è estremamente fragile: da 400 chilometri di distanza quello che gli astronauti notano è quanto sia esposta. Gli effetti del cambiamento climatico oggi li possiamo notare non solo in luoghi estremi, come grandi laghi e deserti, ma anche nella vita di ogni giorno. I drammatici allagamenti di questi giorni erano eventi molto rari, mentre oggi ne sentiamo parlare sempre più spesso».

La Terra è una malata guaribile?

«Siamo fortemente in ritardo per cercare di contenere l’innalzamento della temperatura globale entro dei valori-limite. Forse irrevocabilmente in ritardo, ma questo non significa che non sia necessario agire».

Oggi lei di che cosa si occupa?

«Ho cambiato lavoro proprio due mesi fa. Fino all’inizio di quest’anno sono stato il capo ufficio operazioni degli astronauti della base spaziale europea. La mia responsabilità era dare il supporto logistico ai colleghi assegnati a una missione: prima, durante e dopo il volo. Adesso sono stato assegnato qui a Houston con il ruolo di astronauta “lead” (in capo, ndr) e ufficiale di collegamento dell’Esa, l’Agenzia spaziale europea. Il mio prossimo impegno sarà quello di leader del progetto ”Incremento 70” di cui curerò tutti gli aspetti. Partirà a fine agosto e ci sono diverse attività propedeutiche che devono essere svolte. Tra i miei compiti c’è lo sviluppo di procedure robotiche, extraveicolari e anche l’addestramento dei miei colleghi».

Lei è un colonnello dell’Aeronautica e ha volato su oltre 40 tipi di velivoli. Che cosa l’ha spinta a fare l’astronauta?

«Credo sia un percorso semplice da comprendere: amo il volo in tutte le sue forme. E il volo extra-atmosferico è un’estensione del volo atmosferico. Molto diverso, certo: si vola utilizzando la meccanica orbitale e non quella del volo».

Com’è la vita di un astronauta?

«È quella di chi deve essere assolutamente a proprio agio con l’incertezza. Bisogna avere la consapevolezza che nulla è sicuro nel nostro lavoro e che tutto può cambiare. Non esiste una giornata-tipo perché ogni settimana ha un aspetto diverso: una settimana fa mi trovavo sott’acqua, impegnato nello sviluppo di attività extraveicolari che verranno effettuate in orbita tra qualche mese. Ero con lo scafandro in acqua spiegando ai colleghi le procedure che poi dovranno essere messe in opera in orbita. Il giorno dopo ero la persona di collegamento tra navicella e base, colui che risponde alla famosa frase: “Houston abbiamo un problema”. Ogni giorno è diverso dall’altro».

Come si prepara una “recluta”?

«In generale si cerca di creare settimane di 35 ore lavorative dedicate all’addestramento per la missione: addestramento teorico, studio dei sistemi, delle procedure, delle attività, dell’ambiente spaziale. Al di fuori di queste 35 ore bisogna curare l’addestramento fisico: immersioni sott’acqua all’interno di uno scafandro, attività robotiche, simulatori molto realistici in modalità virtuale e poi l’esercizio fisico indispensabile. Scherzando diciamo (ma non è vero) che il momento in cui possiamo riposarci è quando saliamo a bordo. Occorrono tra i 18 e i 30 mesi di preparazione per una missione di lunga durata».

Immagino non sia semplice la condivisione degli spazi su un’astronave.

«Il mio periodo più lungo è stato di 200 giorni. In realtà la stazione è abbastanza spaziosa, ha il volume di un grande aereo, l’equipaggio è composto da sei, sette persone, quindi ci sono giornate in cui un astronauta non vede i colleghi per ore. I momenti di vita condivisa sono quelli dei pasti. Nel fine settimana abbiamo anche un giorno libero».

E che cosa fate in quel giorno?

«Abbiamo riproduttori digitali o ascoltiamo musica in streaming via satellite. Possiamo anche vedere dei film, ma a bordo anche le cose più semplici diventano particolari in assenza di gravità. Anche vedere una caramella che galleggia e mangiarla al volo può essere divertente».

Che cibo si mangia?

«Cibo pronto, riscaldato o liofilizzato. Abbiamo un menù internazionale, preparato negli Stati Uniti e poi pasta, riso, di tutto. Nell’immaginario collettivo gli astronauti mangiano pillole, ma non è così».

Quando rivedremo un astronauta italiano?

«È presto per dirlo. Il mondo dello Spazio è il mondo dell’incertezza, ma mi auguro che ci sia presto un o una astronauta in orbita e, perché no, anche più lontano».