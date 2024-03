Mahmood: Geolier e Angèle nel disco “Nei letti degli altri”. I 3 nuovi brani

Il nuovo album dell'artista arriva sugli scaffali dei negozi l'8 marzo con alcune sorprese Alessandro Alicandri







È davvero bella l'idea di scoprire un album un po' per volta, lasciandoci la curiosità della scoperta... cosa che in un album è sempre più rara. In occasione dell'uscita l'8 marzo del disco in formato fisico "Nei letti degli altri", Mahmood ha scelto di "tenersi in saccoccia" tre canzoni: "Personale", in duetto con Geolier, "Overdose" e "Sempre/Jamais" con Angèle. Ecco quindi una panoramica su questi brani che si vanno a aggiungere al racconto del nostro ascolto del disco. Sono disponibili anche in digitale.

"Personale" feat. Geolier

Le apparenti atmosfere cupe dei primi secondi, danno spazio a ritmo ballabile. Guidati dalle atmosfere di un club estivo all'ora del tramonto su una spiaggia esotica, la prima parte si apre con Mahmood e la descrizione di un rapporto tra due persone completamente incompatibili. Geolier poi aggiunge un immaginario curioso: descrive una donna al centro della pista da ballo che attira gli occhi di tutti. È una femmina dalle mille personalità e nel bene o nel male, mostra di avere un carattere infuocato.

"Overdose"

Questo brano si aggancia in modo stupendo alla chiusura di chitarra di "Personale". Nei due minuti del pezzo, una buona parte appare come una coda del brano precedente. Mahmood ricanta il ritornello in versione acustica, evocando il modo super evocativo John Legend, per poi agganciarsi al brano vero e proprio, "Overdose", il quale dura pochissimo ma dice tante cose emozionanti. Con dei ritmi tropicali e rilassanti, il brano si riassume molto bene con il passaggio "Farsi del male non è una fase".

"Sempre/Jamais" feat. Angèle

Partiamo con il dire che Angèle è una delle artiste più popolari in assoluto oggi nei paesi francofoni (è molto ascoltata in Canada, Belgio, Francia). La seconda, è che ha dato vita con la sua voce e le sue parole a "Fever", uno dei brani più belli di sempre del repertorio di Dua Lipa. Ora: in "Sempre/Jamais", che curiosamente arriva dopo "Cocktail d'amore", primo brano pubblicato del disco, i due artisti hanno dato vita a un "loop ipnotico": i due artisti si alternano continuamente nel racconto di un amore fatale.