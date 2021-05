Manchester City e Chelsea a caccia della Champions League

Su Canale 5 e Sky la sfida per il più prestigioso trofeo europeo del mondo del calcio Antonio de Felice







La coppa dalle grandi orecchie! Così è affettuosamente chiamato, per le sue generose maniglie (ha questa forma dal 1966), il trofeo che viene assegnato alla vincitrice della più importante e prestigiosa competizione calcistica europea: la Champions League. A contendersi quest’anno l’ambito riconoscimento saranno le squadre inglesi del Manchester City (con la tradizionale divisa celeste e bianca) e del Chelsea (i Blues) nella finale che andrà in diretta su Canale 5 e su Sky Sport Uno sabato 29 maggio alle ore 21.

Per il City sarà la prima finale in questo torneo, mentre per il Chelsea è la terza (nel 2012 vinse il titolo con in panchina un allenatore italiano, Roberto Di Matteo). E anche questa volta ci sarà un pizzico di Italia in campo: infatti il centrocampo del Chelsea è guidato da Jorginho, brasiliano naturalizzato italiano e colonna portante della nostra Nazionale. Non solo in campo, ma anche tra le panchine ci sarà battaglia. Con un successo, Josep Guardiola, allenatore del City (un vero maestro di stile e fascino grazie agli impeccabili abiti con cui va in panchina), diventerebbe il sesto tecnico a conquistare la coppa con due squadre differenti (l’ha già vinta due volte col Barcellona). E soprattutto andrebbe ad arricchire ulteriormente il suo già scintillante palmarès che lo rende uno degli allenatori più vincenti della storia. Thomas Tuchel, coach del Chelsea, è alla seconda finale consecutiva e in caccia del riscatto: lo scorso anno guidava il Paris Saint-Germain, ma perse contro il Bayern Monaco. A ospitare l’incontro è l’Estádio do Dragão di Porto in Portogallo e non Istanbul, come in origine stabilito, a causa delle restrizioni dovute alla pandemia.