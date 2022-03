Marco Liorni tra “Reazione a catena” e… Cucina

È infatti il protagonista della copertina dell'allegato di Sorrisi in edicola dal 15 marzo Monica Agostini







Tante conferme per Marco Liorni. Il suo programma preserale “Reazione a catena” in onda su Rai1 anche quest’anno inizierà ai primi di giugno, e terminerà a inizio dicembre (invece che a settembre, come accaduto finora): sei mesi ad alta intensità, tra giochi di parole e tensione crescente per i concorrenti.

Ma non solo: è rinnovato anche l’appuntamento con “ItaliaSì!”, che dopo l’estate riempirà il sabato pomeriggio di attualità e approfondimento (sempre su Rai1). Liorni ne è alla guida dalla prima edizione nel 2018.

E visto che le risorse del conduttore e giornalista sono numerose, si è messo alla prova in un nuovo ambito: è infatti il protagonista della copertina di “Cucina”, in edicola dal 15 marzo (a 2 euro compreso il costo di Sorrisi). Per noi ha cucinato i pancake in versione leggera, una prima colazione facile e gustosa da abbinare a frutti freschi, sciroppo d’acero o creme al cioccolato: «Li preparo per la mia famiglia, così stiamo insieme prima che inizi la giornata». A seguire, tante altre ricette sfiziose e saporite.