Marco Mengoni & Elodie, “Pazza musica”: quando la musica supera ogni paura

Nel giorno di uscita di “Materia (Prisma)” arriva nelle radio anche il brano “Pazza musica”, singolo contenuto nel disco e che segna il primo duetto ufficiale tra Marco Mengoni e Elodie. Li avevamo già visti a Sanremo molto vicini e molto amici (c'è una bellissima scena ripresa che ai tempi girava sui social in cui camminano mano nella mano per un pezzo del Green Carpet di Sanremo).

Questo fa già capire quanto questo duetto nasca con delle energie molto particolari, di intesa. Il brano esce proprio nel periodo dei lanci dei brani estivi e si candida a essere uno dei brani più ascoltati dell'estate. E qui proviamo a raccontarvi perché, in tutta probabilità, lo sarà.

"Pazza musica“ non è solo un gioco tra due amici nel quale si ironizza su quanto possa essere imprevedibile la loro più grande passione, ma racconta in modo nemmeno troppo sotteso la loro storia. Li accomunano carriere che non sono partite subito con il botto, sono due persone “artisticamente timide” che hanno dovuto farsi spazio negli anni (senza sgomitare) in un mondo difficile, facendosi poi notare grazie al loro talento. Soprattutto, sono due persone che hanno un sacco voglia di divertirsi.

“Pazza musica” è un brano in cui si ritrova tutto quello di cui abbiamo parlato finora: con i suoi fiati irresistibili si balla come un pezzo estivo, si canta come una ballad e in fondo non racconta solo la loro storia, ma quella di chiunque si sia ritrovato sospinto dal sacro fuoco di una passione, crescendo per questo nell'incomprensione della società. L'imprevedibile musica li ha portati lontano e poi qui, in un brano caldo e coinvolgente con un enorme pregio: si respira l'umanità di chi la canta.