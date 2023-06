Marco negli Stadi 2023: Mengoni libero come mai prima d’ora

Il racconto del concerto del 20 giugno allo Stadio Euganeo di Padova Alessandro Alicandri







Quante cose possono cambiare in un anno! Per esempio vincere di nuovo il Festival di Sanremo, partecipare persino all'Eurovision con un ottimo risultato, chiudere una trilogia di album. Oppure ripresentarsi sul palco come un uomo libero, che quello sì è difficile sul serio. La libertà di Marco Mengoni non è più solo quella dell'artista, ma quella della persona, una vera conquista. La libertà di fare quello che si crede più opportuno per essere felici è bellissima ma nel suo caso vale dieci perché non tutti hanno la fortuna che quella libertà venga non solo accettata, ma capita nel profondo.



Il senso di quello che abbiamo visto allo Stadio Euganeo di Padova il 20 giugno si riassume bene in quel senso di libertà o di liberazione se così possiamo dire, nell'atmosfera gioiosa che abbiamo respirato dalla prima all'ultima canzone, trovando nei ritmi scatenati dei primi brani e nelle emozioni più commoventi che tinteggiavano dopo qua e là quella festa, un equilibrio sempre solare, mostrando la sua chiave di comunicazione diretta e bellissima con il suo pubblico che in questo caso supera quello che già conoscevamo.

Questo ha reso un tour per moltissimi aspetti simile a quello già visto, in qualcosa di decisamente inedito. Cambiano alcuni elementi scenici che si evolvono in funzione del prisma, titolo del capitolo finale della trilogia, c'è Drusilla Foer che introduce Marco con la sua brillante ironia, diverse novità in una scaletta di oltre due ore ma la vera novità è stata la disinvoltura con cui si è raccontato ponendo gli accenti sulle parole più sentite delle sue canzoni, parlando in diverse occasioni di amore che per sua natura dev'essere senza confini.

Il momento in cui canta "Due vite" di fronte a un pubblico pazzo di gioia e con le lacrime agli occhi, solo questo vale il prezzo del biglietto. Con la sua gratitudine continua, ha ribadito quanto certe occasioni non è detto capitino troppe volte nella vita. Sarà pessimismo o un forte senso della realtà, ma Marco sembra non voglia perdere tempo. disegnando per se stesso un futuro di felicità da vivere certo, ma anche da restituire e condividere.