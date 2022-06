Maria Chiara Giannetta: «Vincere il Telegatto è come un punto e a capo. Ora per me comincia un capitolo tutto nuovo»

Glielo ha consegnato il direttore di Sorrisi Aldo Vitali per la sua straordinaria stagione televisiva Il direttore Aldo Vitali e Maria Chiara Giannetta con il Telegatto Credit: © Pigi Cipelli Redazione Sorrisi







«Mamma mia che emozione ricevere il Telegatto! E poi guardi, è dello stesso color magenta del mio vestito di Sanremo!». Maria Chiara Giannetta stringe felice il premio che ha appena ricevuto dal direttore di Sorrisi Aldo Vitali per la sua straordinaria stagione televisiva, dal successo di “Blanca” alla partecipazione al Festival di Sanremo, alla conferma dell’amore del pubblico per la capitana Anna Olivieri in “Don Matteo”.

È raggiante Maria Chiara. Si siede sul divano per l’intervista e sistema il Telegatto accanto a lei: non lo molla un istante. «Ora bisogna dargli un nome» dice sognante. Provi a sceglierne uno... «Vediamo... potrebbe essere “Ventiventidue”: il biennio che mi ha portato così fortuna».

Trovate l'intervista completa a Maria Chiara Giannetta sul numero di Sorrisi in edicola da martedì 7 giugno.