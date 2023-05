Mario Giordano: «Faccio arrabbiare davvero tutti. Persino mia mamma»

Nel suo nuovo libro "Maledette iene" il conduttore di "Fuori dal coro" denuncia chi si sta approfittando della crisi per arricchirsi Paolo Fiorelli







Ogni volta che scrive un libro fa arrabbiare la mamma. «Sì, perché di fronte alle ingiustizie lei ci resta male, come i miei spettatori» spiega Mario Giordano. «Poi finge di rimproverarmi e dice: “Anche stavolta mi hai fatto venire il mal di fegato!”. Ma in verità è stata proprio lei a insegnarmi che i problemi vanno guardati in faccia, e a non voltare la testa dall’altra parte». Per ovviare almeno in parte al problema, il giornalista ha deciso di dedicare proprio a mamma Nadia il suo ultimo libro “Maledette iene”. E qui sarà meglio sgombrare subito il campo da un possibile equivoco...

Ma Giordano, ce l’ha forse con il programma di Davide Parenti su Italia 1?

«No, quelle sono le benedette “Iene”. Le “Maledette iene” che descrivo nel mio libro sono invece persone che si approfittano dei momenti di crisi e delle difficoltà della gente per diventare sempre più ricche. Rubando e truffando».

L’Italia è un Paese di iene?

«Purtroppo sì, perché ci sono pochi controlli e un senso diffuso di impunità. Le faccio un esempio: si è mai visto un altro Paese dove l’occupatore abusivo di una casa chiama i Carabinieri per lamentarsi dei giornalisti che lo “disturbano”? A noi è successo. Perché in Italia se rubi un’auto ovviamente ti fanno scendere e la restituiscono al proprietario, ma se rubi una casa no. Con le inchieste di “Fuori dal coro” siamo riusciti comunque a risolvere 134 casi. Il problema resta, certo, ma non è vero che non si possa far niente».

Lei scrive che le vittime sono sempre i più deboli. Perché?

«Perché è più facile approfittarsi di chi è già in difficoltà. Ho raccontato la truffa di una società fantomatica che prometteva grandi profitti vendendo nichel. Se uno sta bene, difficilmente decide di rischiare investendo in nichel. O in bitcoin (una valuta virtuale, ndr). E infatti gran parte dei raggirati erano operai e pensionati che avevano speso i risparmi di una vita. La pandemia, poi, ha aggravato le cose».

Perché?

«Perché nei momenti di crisi saltano i controlli e le persone senza scrupoli ne approfittano. A “Fuori dal coro” stiamo raccontando lo scandalo dei costi delle mascherine che, durante l’emergenza, sono aumentati addirittura di 40 volte. Oppure: ricordate quando si diceva che dal Covid saremmo usciti migliori? Che la pandemia ci aveva fatto capire l’importanza della sanità e la necessità di gestirla bene? Tutte balle. Oggi ci sono cooperative che si arricchiscono fornendo a ospedali e pronto soccorsi i “medici a gettone”. Poi scopri che sono spesso inadeguati e che a selezionarli c’è uno chef che ha studiato all’alberghiero...».

Di fronte a questi casi, la sua prima reazione qual è?

«Di farli conoscere portandoli in tv. Perché approfittatori e truffatori prosperano nell’ombra. Il silenzio li protegge».

Come ha scelto i casi di cui scrive nel libro?

«Seleziono quelli per cui ho potuto accedere a documenti e fonti originali».

Cosa l’ha colpita di più?

«La mancanza di scrupoli. C’è chi ha fatto sparire 300 milioni “vendendo criptovalute” ai piccoli risparmiatori, e ora sta a Dubai a godersi la vita. E poi mi sorprende che con la crisi, anziché riscoprire la solidarietà e la sobrietà, è successo il contrario: i ricchi diventano sempre più ricchi e i poveri più poveri. Non ce l’ho con la ricchezza, se è meritata e vissuta senza ostentazione. Ma con chi si è arricchito in modo immorale sì».

Sono i “furbetti” di cui scrive.

«Già il termine che usiamo per definirli la dice lunga sulla considerazione di cui godono: sono “furbetti”, per l’appunto. Mica truffatori o ladri. Macché. Sono furbi, col diminutivo che strizza l’occhio e fa simpatia. In fondo, usando quel termine è come se dicessimo: fanno bene a frodare la legge e a fregare il prossimo. Se l’hai truffato sei bravo».

Come decide quando parlare di un problema in un libro e quando in tv?

«Lo spirito che mi anima è lo stesso: credo che raccontare le storture serva a trovare rimedi. Ma alcune cose si raccontano meglio sulla pagina scritta, altre con i servizi filmati del programma».

“Fuori dal coro” è ormai alla quinta edizione. Un bilancio?

«La cosa che mi dà più soddisfazione è vedere una squadra di giovani che è cresciuta insieme con me. All’inizio il programma era un po’ un “Mario Giordano Show” e sui social network diventavano virali singoli momenti, come le famose zucche sfasciate in diretta... adesso tutti parlano delle nostre inchieste».

Come sceglie i suoi ospiti?

«Io non faccio un talk show, non cerco persone che litighino, ma commentatori con un punto di vista originale. Un esempio perfetto è Paolo Del Debbio: spesso non la pensiamo allo stesso modo, ma è sempre interessante».

Ma con un programma di inchieste da confezionare ogni settimana, dove trova il tempo di scrivere?

«C’è chi mi aiuta a raccogliere tutti i documenti necessari. Poi scrivo a casa, di notte, nei weekend o approfittando delle pause. Ma non voglio vantarmi, per me è un piacere, è la cosa che amo fare di più. E ho una moglie e dei figli molto comprensivi».