Massimiliano Ossini: «Vivo nella natura, tra montagne e trattori»

Il conduttore di "Unomattina" e "Linea Bianca" ci parla del suo amore per l'ambiente Solange Savagnone







Ogni mattina Massimiliano Ossini ci dà il buongiorno con "Unomattina", che conduce da solo con ottimi risultati. «Sono estremamente contento. Gli ascolti sono importanti, ma conta anche riuscire a lavorare con un gruppo di persone che ti supporta. Inoltre sono ancora più felice perché trattiamo, tra le altre cose, anche tematiche che mi stanno particolarmente a cuore, come quelle ambientali».

Non è stressante non avere qualcuno con cui dividere oneri e onori?

«Il programma dura quasi un’ora, alla fine è così veloce... Sono abituato a lavorare da solo. Nella mia testa, avendo preparato il copione la mattina, ho tutti gli ingredienti che servono. Il vantaggio, quando conduci senza un compagno, è di poterti gestire i tempi».

Imprevisti ne sono mai capitati in questi primi tre mesi?

«Per ora no. Soltanto all’inizio ho avuto un paio di giorni in cui non sono stato bene. Però è pazzesco, quando sai che devi andare in onda, e non hai alternative, ti arrivano energie inaspettate».

"Unomattina" rispecchia i suoi tanti volti. Infatti si parla di ambiente, una passione per lei. Com’è nata?

«Fin da bambino non mangiavo carne bovina perché amavo le mucche. Già all’epoca ero contro gli allevamenti intensivi. Allora i miei genitori mi portavano in montagna, a Valle del sole (Chieti), in Abruzzo, e lì ero sempre a contatto con la natura e i boschi. Poi sono cresciuto e da quando ho iniziato a fare "Linea verde", nel 2006, il mio amore per l’ambiente è aumentato in modo esponenziale».

Nel programma dà anche consigli per una vita equilibrata. Immagino sia il primo a seguirli.

«Quello che cerco di fare nel quotidiano è di tornare ad Ascoli Piceno dalla mia famiglia appena posso. Staccare è una bombola di ossigeno: ne approfitto per controllare le mie piante, sono a contatto con una realtà più salubre. La nostra casa è in campagna, in mezzo a cedri, ulivi, cycas, rose e prati. Ho le galline per le uova e due trattori che usiamo io e mio figlio Giovanni, di 14 anni».

La sua famiglia condivide il suo stile di vita?

«Mia moglie sì, i miei figli un po’ meno. Giovanni è attento, rimprovera se non si spengono le luci. Carlotta e Melissa invece sono grandi e ci pensano meno, come capitava anche a me alla loro età. L’importante è avere iniziato a spiegargli queste cose».

Quando sua moglie cucina, controlla che lo faccia in modo sano?

«Non c’è bisogno, siamo sulla stessa lunghezza d’onda. Ci piace mangiare leggero. Ogni tanto, però, soprattutto io, sgarro. Per esempio, quando mia mamma fa il gateau di patate ne mangio un’intera teglia!».

La nuova edizione di "Linea Bianca" parte il 24 dicembre su Rai1 da Madonna di Campiglio. Cosa state preparando?

«Quest’anno metteremo ancora di più in luce le bellezze del nostro territorio. Mostrare cose belle, come montagne, laghi, fiumi e boschi, fa venire ancora più voglia di prendersene cura. Inoltre faremo vedere alcuni borghi».

E a lei cosa piace fare in montagna?

«Amo fare sci alpinismo (disciplina che unisce discese fuoripista all’alpinisimo vero e proprio, ndr): permette di vivere la natura in silenzio e ammirare paesaggi nuovi. Invece con mia moglie mi piace andare a camminare sulla neve con le ciaspole».