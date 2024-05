Massimo Bernardini: «Largo ai giovani! Adesso parto per la Sicilia in Vespa»

Lascia il suo bellissimo "Tv Talk", va in pensione e in esclusiva a Sorrisi confida cosa farà (e non farà) nei prossimi mesi Giorgia Belfiore







Conduttore, autore televisivo, critico musicale, ma soprattutto giornalista: Massimo Bernardini, classe 1955, è questo e molto altro ancora. Il 25 maggio lo vedremo, per l’ultima volta, alla guida del suo fortunato “Tv Talk” (nato nel 2001 su Sat2000 come “Il grande Talk” e diventato poi dal 2005 su Rai3 “solo” “Tv talk”). Poi andrà in pensione e lascerà spazio ai giovani. «Ma attenzione: il programma non sta finendo. Anzi, continua ad andare benissimo. È una perla del palinsesto di Rai3» ci tiene a precisare. E c’è un altro punto che gli sta a cuore: ringraziare colleghi e collaboratori che sono stati al suo fianco in questi anni. Con sincera riconoscenza li ricorda tutti prima di iniziare la nostra chiacchierata.

Massimo, lei è un riferimento per chi fa televisione. Da giovane, però, voleva fare l’arrangiatore.

«Negli Anni 70 suonavo in una band che amavo molto. Si chiamava “La Signora Stracciona”, nome trovato in una raccolta di Pier Paolo Pasolini. Poi ho scritto musiche, prodotto una sigla radiofonica e fatto diversi arrangiamenti».

Perché ha cambiato rotta?

«C’era un grande problema: mi annoiavo a stare al chiuso per troppo tempo. Per fare questo lavoro è necessario. Non faceva per me, così ho fatto il critico musicale».

Oggi suona ancora qualche strumento?

«A casa mia ci sono pianoforte, contrabbasso, basso elettrico e chitarra acustica. Ogni tanto ci metto le mani sopra. Li riprenderò».

Da bambino con quali programmi è cresciuto?

«Il sabato pomeriggio, mentre facevo il bagno nella vasca, ascoltavo alla radio “Bandiera gialla” di Arbore e Boncompagni. E ho un ricordo preciso di uno sceneggiato musicale che mi piaceva tantissimo».

Quale?

«“Giovanna, la nonna del Corsaro Nero”. Poi adoravo “Studio Uno”, anche perché mia mamma mi ha svezzato con il culto di Mina».

Prima di approdare sul piccolo schermo, ha lavorato a lungo nella carta stampata.

«Sì, la televisione è stata una scoperta successiva, fu decisivo l’incontro con Giovanni Minoli. Adesso però per la mia generazione è arrivato il momento di farsi da parte».

Ammirevole da parte sua fare largo ai giovani.

«Devo dire la verità: sarei potuto rimanere a “Tv Talk”, ma ho preso una decisione esistenziale per ragioni etiche e personali. Voglio passare il testimone. Chi mi sostituirà avrà la metà dei miei anni».

Sarà un giornalista come lei?

«Nel fare televisione, essere giornalisti porta un accento diverso. Un magazine di attualità condotto da chi fa questo mestiere ha una marcia in più».

Gli storici colleghi che non dimenticherà mai?

«Piero Angela, che ha sempre apprezzato “Tv Talk” come un pezzo dell’eredità del servizio pubblico. Stesso ragionamento faceva anche Maurizio Costanzo. Ammetto che ne vado orgoglioso».

Quale eredità vuole lasciare?

«La volontà di lavorare con curiosità e attenzione».

Che cosa ha imparato invece dai giovani?

«La pluralità di linguaggi, di volti, di luoghi. Inoltre mi colpiscono i giornalisti moderni che sanno scrivere, girare, montare, parlare alla radio, usare bene i social e fare tanto altro ancora».

In che modo festeggerà la fine di questa edizione?

«Inviterò la redazione sul mio terrazzo milanese per un pranzo. Prima però, come faccio sempre, a fine produzione porterò una grande torta in studio».

Come sarà quella di quest’anno?

«Molto speciale. Avrà sopra la scritta “Tv Talk forever young” (in inglese significa “giovane per sempre”, ndr), ispirata alla celebre canzone di Bob Dylan del 1974».

Scritta più che azzeccata.

«È un augurio alla trasmissione di non invecchiare mai. Spero che andrà avanti ancora per tanti anni. Come minimo... 50!».

Piani per la pensione?

«Subito dopo la festa di redazione, partirò con mia moglie per un giro in Sicilia a bordo della nostra Vespa. Amiamo fare questi viaggi. Poi mi godrò l’estate e anche l’autunno… Voglio sparire per i prossimi mesi (ride)».

Prenderà una pausa anche come telespettatore?

«Le dico la verità: il mio primo obiettivo è non guardare la tv fino a gennaio!».

E dopo il meritato riposo?

«Sicuramente non farò più programmi seriali. Mi piacerebbero degli approfondimenti di teatro, di storia e di musica. Ho anche in cantiere un libro sulla tv».

Interessante. Ci racconti qualcosa di più.

«Da giornalista, me ne occupo dagli Anni 80. Vorrei chiacchierare con altri professionisti del settore che stimo e dare una mia lettura sullo stato della televisione italiana».