Massimo Callegari: «Raccontare la Champions League è la mia missione»

Squadroni in campo: questa settimana torna la Champions League. Il torneo più importante per i club calcistici europei è arrivato alle partite degli ottavi di finale. Sono coinvolte tre formazioni italiane: la Lazio contro il Bayern Monaco (mercoledì 14 febbraio alle 21; diretta su Prime Video), l’Inter di Lautaro Martinez contro l’Atletico Madrid (martedì 20 alle 21; diretta su Canale 5) e il Napoli contro il Barcellona (mercoledì 21 alle 21; diretta su Prime Video). Se i calciatori vivono i match come sfide e il pubblico come divertimento, Sorrisi ha deciso di avvicinarsi alle partite da un altro punto di vista: quello del telecronista. Come le vivono loro? Siamo entrati nella postazione di Massimo Callegari e ci siamo fatti fare una... telecronaca delle sue telecronache. Minuto per minuto, naturalmente.

4 GENNAIO 2024

Comincia l’anno nuovo: «Questo è il giorno in cui la direzione di SportMediaset mi ha detto quali partite avrei seguito in questi ottavi di Champions. È un anticipo fondamentale: così posso iniziare subito a “studiare” le mie squadre. Vedo le partite, seguo notizie e statistiche, rinfresco i miei contatti con i team e le mie fonti d’informazione… Poi, però, non dico altro: invoco il segreto professionale su certi dettagli del mio “metodo” (ride). Se qualche calciatore ha un nome “strano” e l’ufficio stampa della squadra non mi spiega la pronuncia, la verifico vedendo interviste o servizi giornalistici nella sua lingua. Oppure consulto il sito forvo.com, dove i nomi si trovano quasi tutti. Attenzione, però: talvolta una pronuncia troppo “perfetta” stonerebbe in telecronaca, quindi è meglio una consolidata semplificazione».

IL GIORNO PRIMA

Si arriva in città: «Se si gioca in Europa cerco di trovarmi sul posto 24 ore prima. Il “camion regia” con tecnici e attrezzature si muove, invece, con più anticipo. Appena posso raggiungo lo stadio. Ritiro l’accredito, vado a vedere il campo (ci tengo molto), seguo gli ultimi allenamenti delle squadre (abbiamo un quarto d’ora per farlo) e la conferenza stampa. Poi verifico la postazione, già predisposta. Al di là delle prove tecniche, capisco se vedrò bene o se la telecronaca sarà una sofferenza. Alla sera mi concedo, se posso, una cena non pesante, rilassante, coi colleghi o con gli amici che ho sul posto».

IL GIORNO DELLA GARA: ORE 13

La preparazione alla grande serata: «Un bel pranzo è necessario, perché non mangerò più fino alla fine. Segue una bella dormita, la cosa più importante della trasferta. Il riposo è cruciale per lavorare bene e io so che avrò energia per arrivare senza problemi anche agli eventuali calci di rigore, quindi a vivere anche 130, 140 minuti di partita».

ORE 18: ALLO STADIO

Il pre-partita: «Arrivo intorno alle 18, rifaccio le prove dalla postazione e scendo in campo per i collegamenti pre-gara. La parte iniziale della trasmissione è la più delicata da organizzare, in coordinamento col commentatore tecnico e i colleghi “bordocampisti”, che hanno esigenze precise. Ci sono tempi stretti: la pubblicità, le squadre nel tunnel, il “super spot”, il momento cruciale degli inni, le formazioni… Poi chiaramente devi saper gestire eventuali imprevisti».

ORE 21: IL CALCIO D’INIZIO

L’arbitro fischia, si parte: «In postazione ho il tablet, che non guardo quasi mai, e fogli (più comodi e non tradiscono!) con le schede sui giocatori e le note generali sull’arbitro e i precedenti tra le squadre. La partita la seguo sul campo finché la palla si muove, ma ho sempre un occhio sul monitor per capire che cosa stia vedendo il pubblico a casa, soprattutto a palla ferma. Per coordinare le voci ci sono intese, automatismi, regole canoniche: il commento tecnico, per esempio, si fa quando il pallone è in movimento lontano dall’area, ma quando ci si avvicina il microfono torna al telecronista. Il coordinamento tecnico, poi, mi avvisa se un bordocampista vuole intervenire e io gli cederò la linea».

ORE 22: INTERVALLO

Quindici minuti di pausa: «Di solito resto in postazione, perché è difficile aver tempo per andare alla toilette, per esempio. Quindi è meglio non bere troppo, prima… Magari mi rinfresco la voce con una caramella al miele o uno spray naturale. Raramente do un’occhiata al telefono, che comunque non guardo mai durante la partita: solo chi lavora con me sa come raggiungermi. In cuffia sento la mia stessa voce, i rumori dello stadio, le voci del commentatore e dei bordocampisti; fuori onda, invece, parlo con la regia, che magari mi annuncia che manderà un particolare replay che abbiamo solo noi di Mediaset, e con il coordinamento tecnico che mi dà informazioni specifiche».

ORE 23: GRAN FINALE

Quando finisce tutto: «È il momento in cui commento le fasi salienti della partita e preparo i servizi per i tg. A volte c’è anche un collegamento “dal vivo”: nei grandi eventi c’è una “platform”, ossia uno spazio con telecamere da cui posso parlare, dopo che ho ricomposto il ciuffo scombinato dalla cuffia. A me, poi, piace andare in sala stampa e nelle aree per le interviste, per incontrare i tecnici e i calciatori. Non chiedo mai selfie. È chiaro che mi fa piacere fare una foto con quel grande campione che ora fa l’opinionista, per dire, ma come giornalista mi pare opportuno tenere un po’ di distanza. Altra “tappa” che mi piace fare è in regia, per salutare e ringraziare chi ha lavorato con me anche in condizioni molto dure. Una cosa che non faccio mai con i colleghi è ragionare su come sia andata la trasmissione. L’ho imparato quando giocavo nelle giovanili della Spal, e soprattutto grazie a mio padre che ha allenato per tanti anni: dopo la partita in spogliatoio non si parla della partita; lo si farà poi a mente fredda, lontani dalla tensione e dalla stanchezza».

ORE 24: TUTTI A CENA

Prima di andare a letto: «Ecco, un bel modo per concludere la trasferta è fare una cena. Se tutto è andato bene e non dovrò ripartire all’alba, mi piace andare a mangiare nei ristoranti che tengono la cucina aperta fino a tardi e dove vanno i calciatori e i dirigenti delle squadre. Del resto, ho così tanta adrenalina in circolo che non ho certo sonno. In Spagna, per dire, puoi rimanere a tavola fino alle 3: a Madrid, per esempio, andrei alla Mesón Txistu, un ristorante basco dove so che troverei i vertici del Real».