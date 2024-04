Massimo Giletti è tornato a “casa”

Parla il giornalista e conduttore che il 25 marzo ha firmato il contratto con la Rai Massimo Giletti Antonella Silvestri







Il suo speciale “La tv fa 70” su Rai1 è stato solo un assaggio, il 25 marzo è arrivata la firma del contratto: Massimo Giletti torna in Rai dopo quasi sette anni trascorsi a La7 con “Non è l’Arena”. L’amministratore delegato di viale Mazzini Roberto Sergio e il direttore generale Giampaolo Rossi si sono espressi con soddisfazione per averlo riportato in Rai, e ora Giletti si prepara ad affrontare sfide molto ambiziose.

Massimo, non vedeva l’ora di tornare in quella che ha sempre definito la sua “casa”?

«Le parole dei vertici Rai mi fanno piacere, è il riconoscimento di un lavoro fatto in questi anni da parte della mia squadra. Un impegno importante che è stato purtroppo dissolto (il riferimento è alla brusca chiusura della sua trasmissione su La7, avvenuta il 13 aprile 2023, ndr). Però sono convinto che non bisogna guardare al passato ma al futuro».

Quando ripensa alla cancellazione improvvisa e inaspettata di “Non è l’Arena”, che sentimento prova?

«Una delusione umana e anche professionale nei confronti di tanti conduttori che hanno fatto finta di non capire che cos’era successo. Ma anche l’amore e l’affetto di milioni di italiani che hanno sempre creduto nel nostro lavoro».

Dica la verità, sta già lavorando alla sua nuova “Arena”?

«Io lavoro tutti i giorni, ma in silenzio. Ho imparato, soprattutto negli ultimi mesi, quando avrei potuto espormi e dare risposte forti, ad apprezzare il silenzio. Quello che accadrà lo sappiamo solo io e il direttore».

Come è stato celebrare in Rai i 70 anni della televisione?

«Quando ero piccolo guardavo con ammirazione Pippo Baudo e Renzo Arbore, e l’emozione di poter essere al loro fianco in una serata-evento dà la portata di ciò che è stata e ancora rappresenta la tv italiana».

I suoi due fratelli maggiori come hanno accolto la notizia del ritorno in Rai?

«Quello che ci siamo detti rimane tra noi, ma certamente il nostro è un affetto profondo e di grande stima. La scomparsa di mio padre ci ha unito ancora di più».

Il piccolo di casa ha sorpreso ancora?

«(Ride) Mai dare Giletti per vinto!».