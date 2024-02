Massimo Giletti: «Torno in Rai, per ora solo in prova»

Il giornalista presenta su Rai1 la festa per i 70 anni della tv Enrico Casarini







La letteratura ce l’ha insegnato: ogni grande ritorno, da Ulisse al Conte di Montecristo, è di per sé una saga, un’epopea. Oggi, però, Massimo Giletti ha voglia di scherzare e dunque il suo rientro in Rai dopo sei anni a La7 (interrotti nel 2023 dalla brusca chiusura del suo talk “Non è l’Arena”) lo prende con leggerezza, giocando sul fatto di aver firmato un contratto per soli cinque mesi… «Beh, è perché sono un ragazzo (vabbè, di 61 anni) alle prime armi e quindi è giusto che mi vogliano valutare. Un attimo, però: lo scriva che sto ridendo! Scherzi a parte, al futuro voglio pensare con molta attenzione: essere un “ragazzo in prova” ha il vantaggio di lasciarti mentalmente libero di decidere quel che vuoi fare».

L’addio a La7 è stato traumatico…

«Dopo sei anni di successi, non si manda via un gruppo di lavoro con una e-mail in cui non si specifica neppure il motivo della cacciata».

Che cosa ha fatto in questi mesi lontano dalla tv?

«Ho seguito un’idea che mi ha dato Giovanni Minoli, il mio “padre” televisivo: mi sono rifugiato per alcuni mesi su un isolotto a sud della Sardegna, una piccola Sant’Elena che non è neppure sulle carte ma mi dà riposo all’anima. E l’anima è ciò che devi recuperare prima di ogni altra cosa quando attraversi tempeste molto forti. La vita non è solo televisione».

Riflettendo sullo “scoglio”, cos’ha capito di sé?

«Che la dignità non si abbandona mai, neppure nei momenti più difficili. Però bisogna essere pronti a pagar dazio».

Il ritorno in Rai avviene con “La Tv fa 70”, la serata con cui Rai1 celebra i 70 anni di televisione nel nostro Paese. Detto che lei ha lavorato quasi 30 anni per la tv pubblica, non trova curioso che la conduzione di un evento così simbolico sia affidata a un volto “di ritorno”?

«Parlare di 70 anni di tv è complesso. Impone un approfondimento e un incrocio tra varietà e giornalismo. I vertici della Rai mi hanno chiesto che idee avevo e il mio progetto è piaciuto. Userò uomini e donne della televisione di oggi non solo per fare spettacolo, ma anche per “punteggiare” la storia della Rai. Capiremo come Paolo Bonolis valuta un’intervista di Sergio Zavoli con Federico Fellini, o quel che pensa Antonella Clerici di Gianni Minà che dialoga con Diego Armando Maradona. Parleremo di divulgazione culturale e scientifica partendo dal mitico maestro Alberto Manzi e arrivando ad Alberto Angela, che parlerà di suo padre Piero. Ci saranno Amadeus, che aprirà la serata, Maria De Filippi, Carlo Conti, Bruno Vespa, Enrico Mentana, Simona Ventura, Piero Chiambretti (un altro che ritorna in Rai)… E poi ci sarà colui che, secondo me, incarna la televisione: Pippo Baudo».

Parlando di storia della tv, ricorda quando il piccolo schermo la emozionò per la prima volta?

«Benissimo! Dovevo avere 7 o 8 anni e mi ero innamorato della cantante francese Sylvie Vartan. Mi faceva impazzire “Buonasera, buonasera”, la sua sigla del varietà “Doppia coppia”. E come aspettavo i “buonasera” di Mariolina Cannuli e Maria Giovanna Elmi: prime passioni!».

Il suo esordio come conduttore risale al 1994, con “Mattina in famiglia” e “Mezzogiorno in famiglia”. Dai “contenitori” del mattino ai programmi d’inchiesta ha fatto di tutto: oltre al suo viso, qual è il filo rosso che lega questi tre decenni?

«È il mio essere un “televisionista”, come mi definisco: uno che fa la televisione, che la vive e crede che ogni esperienza sia importante per formare un conduttore. Se devo fare un esempio, penso a Maurizio Costanzo: era l’uomo che per divertire aveva portato il famoso Cangurotto a “Buona domenica”, ma era anche quello che bruciava sul palcoscenico la maglietta con scritto “Mafia Made in Italy”».

In effetti, un’esperienza che le manca c’è. E pare che sia una casella libera: il Festival di Sanremo…

«Le rispondo con un aneddoto. Un bel po’ di tempo fa, avrò avuto 40, 50 anni, ero andato a trovare Raimondo Vianello e Sandra Mondaini a Milano. Chiacchierando, Sandra mi disse: “Eh, però potresti fare Sanremo”. E Raimondo commentò: “Io l’ho condotto a 75 anni, quindi hai almeno 25 anni davanti”. Insomma, c’è sempre tempo. E poi sono un “ragazzo in prova”, no? Devo ancora vedere dove sarò il prossimo anno».