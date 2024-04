Massimo Marianella: «La Premier è il campionato più bello del mondo e vi spiego perché»

Il telecronista di Sky Sport ci racconta il fascino del massimo campionato inglese Massimo Marianella Stefano Gradi







Sky ha recentemente annunciato il prolungamento dell'esclusiva per la trasmissione delle partite di Premier League, il massimo campionato inglese di calcio e, senza ombra di dubbio, il più importante al mondo. Il nuovo accordo dura fino al 2028 e prevede fino a 10 partite live per ogni turno, trasmesse sui canali di Sky Sport e in streaming su Now.

Il telecronista che da sempre ci racconta la Premier League e che segue e conosce il calcio inglese da ben prima che diventasse il più ricco del mondo è Massimo Marianella. Chi meglio di lui ci può raccontare cosa aspettarci dal finale di questa stagione e dalle prossime?

Massimo, cosa ci possiamo aspettare dalle prossime stagioni di Premier League?

«Io mi sono innamorato da bambino del calcio inglese, da quando ancora non si vedeva e non ne parlavano in tanti e posso dire che è cresciuto ogni anno di più. È diventato sempre più bello e affascinante, ma anche diverso. Il calcio inglese di cui mi sono appassionato era solo dei britannici, ora è un calcio mondiale, per mille motivi inarrivabile rispetto agli altri. Prima era il numero uno nel mio cuore, ora è a livello dell'NBA nel basket, dell'NFL nel football americano. Come uomo Sky, che è un altro marchio che porto "tatuato sul cuore", io sono molto felice che questo accordo sia stato prolungato, è una grande opportunità per me, per noi, di raccontarlo e di proporlo ai nostri abbonati. Il bello di una realtà così è che ha uno status inavvicinabile dagli altri».

Come è cambiato il calcio inglese negli anni per giungere a questi livelli?

«Sono passati sopra a quella che era la loro storia e tradizione. Alla fine degli Anni 70, quando sono arrivati i primi stranieri, si parlava di una cosa irriguardosa nei confronti della storia, un cambiamento epocale. Poi sono arrivati i 3 punti per la vittoria, prima in Inghilterra che negli altri Paesi. Dopo, la crescita è stata totale e continueranno a farlo. Quando guardiamo una partita di calcio inglese vediamo che vanno il doppio o il triplo fisicamente, hanno una portata agonistica superiore e, soprattutto da quando sono arrivati gli allenatori e i giocatori stranieri, un livello tecnico e tattico (ovviamente frutto degli investimenti economici che loro sono in grado di fare) pazzesco. Se mettiamo tutte queste cose insieme capiamo come facciano ad avere il campionato più bello del mondo».

Le basi del successo iniziale e della successiva espansione, però, si basano sulla storia, sul fascino degli stadi e dell'atmosfera che si respira durante una partita, sei d'accordo?

«Non potrei essere più d'accordo, per me è sempre il vecchio amore: ci sono quei club, quei loghi, quegli stadi che hanno fatto la storia, anche se molti sono cambiati nel tempo. Io ero molto affezionato ad Highbury (il vecchio stadio dell'Arsenal, ndr). Non è semplice portare avanti un'anima così "ingombrante" come quella del calcio inglese, che è partito nel 1862, quando devi fare dei cambiamenti che possono essere traumatici. Loro hanno avuto un grande rispetto per quella storia e lo hanno usato come fattore positivo e continuano a farlo con il rispetto per gli ex-campioni, con il ricordo degli stadi (anche di quelli che non ci sono più). Anche nei campi di allenamento e negli impianti che hanno avuto un'evoluzione, quel fascino lo percepisci ancora. I soldi, purtroppo e come sempre, fanno la differenza in tutto, loro li hanno usati bene, ma non si sono mai dimenticati la strada che hanno percorso».

Quali sono (o sono stati) gli stadi con più fascino che hai avuto l'opportunità di visitare?

«Highbury è quello che resta il mio stadio inglese preferito, Portman Road dell'Ipswich è uno che amo tantissimo, legato a una squadra meravigliosa che forse l'anno prossimo rivedremo in Premier. Poi Anfield del Liverpool offre un'atmosfera che resta unica, hanno avuto la bravura e la capacità di rifarlo moderno, ma quasi uguale a quello che era prima. Cosa che, per esempio, all'Arsenal non è successa, a me piaceva di più Highbury con i suoi difetti rispetto all'Emirates con i suoi ristornati con qualche stella Michelin. Purtroppo ora stanno rifacendo Craven Cottage, lo stadio del Fulham, che però non perderà qual fascino che aveva prima. Posso citare anche lo stadio del Newcastle, St James' Park, che non sarà bellissimo, ma nel quale respiri un'atmosfera pazzesca. A me piacciono tutti, ho apprezzato anche vedere le partite nello stadio dello Stoke City...».

A proposito di promozioni dalla Championship, chi potrebbe salire l'anno prossimo oltre all'Ipswich che attualmente è primo?

«Sarei contento se ce la facesse il Leicester City di Enzo Maresca perché è molto bravo ed è un nostro bellissimo ambasciatore del calcio italiano in UK. Mi piacerebbe lo facesse a braccetto con l'Ipswich».

Impossibile non chiederti come vedi il finale di stagione tra le tre pretendenti Liverpool, Arsenal e Manchester City?

«All'inizio dell'anno (e io sono negato per i pronostici), quando negli studi di Sky Sport 24, mi hanno chiesto chi avrebbe vinto la Premier quest'anno, ho risposto l'Arsenal perché ero convinto che fosse una squadra più strutturata rispetto agli ultimi anni, che Arteta avesse trovato un sistema dopo averne cambiati tanti, avesse trovato gli uomini giusti. Contando anche che il Liverpool aveva cambiato tutto il centrocampo e che il Manchester City forse aveva un pochino di "pancia piena" avendo vinto tutti quei trofei, pensavo che l'Arsenal potesse fare la differenza. Continuo a pensarlo e anche se l'Arsenal ha un calendario tosto, credo abbia quel qualcosina in più per potercela fare. Di certo io e tutti gli abbonati di Sky ce la godremo fino alla fine perché non ci sarà una partita che non conta, saranno tutte belle e toste e l'esperienza di tanti anni mi insegna che non c'è niente di scontato, anche con le "piccole"».

Per concludere, quali sono per te le tre sorprese della stagione, non considerando i grandi nomi?

«Chi mi ha colpito tanto non è un giocatore, ma l'allenatore del Luton Town, Rob Edwards. Ha fatto un lavoro bellissimo tra mille difficoltà. Mi è piaciuto tantissimo il campionato dei due italiani del Tottenham, Udogie e Vicario, sono arrivati dalla Serie A e subito hanno dato il meglio di loro stessi e sono risultati decisivi in positivo, giocano sempre, sono stati bravissimi tutti e due. Un'altro giocatore che mi è piaciuto tanto è Kudus, giocatore ghanese che il West Ham ha preso dall'Ajax, intelligentissimo dal punto di vista tattico, può giocare in mille ruoli diversi. Credo poi che Douglas Luiz dell'Aston Villa sia diventato uno dei più forti al mondo nel suo ruolo».