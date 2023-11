Matteo Paolillo, la star di “Mare fuori”: «Che emozione il palco di Sanremo». E su Ciro dice…

Il giovane attore e cantante è ospite di "La conferenza stampa" su RaiPlay Matteo Paolillo Redazione Sorrisi







È online da oggi una delle puntate più attese di "La conferenza stampa", il programma di RaiPlay ideato da Giovanni Benincasa in cui un gruppo di ragazzi, giornalisti per un giorno, "interroga" l'ospite di turno. Che in questa occasione è Matteo Paolillo, giovane cantante e attore lanciato dal fenomeno "Mare fuori", che tornerà presto con la quarta stagione. Ed è proprio la serie uno dei temi toccati durante l'incontro.

«Ognuno di noi in "Mare Fuori" ha fatto il suo processo creativo per entrare al meglio nei panni del proprio personaggio. Io mi sono confrontato molto con Giacomo Giorgio (che interpreta Ciro, ndr) perché lo conoscevo già e sapevo che eravamo nella stessa cella. Anche se nella prima stagione si vedono poco le scene dove siamo insieme, noi due abbiamo lavorato molto per costruire il nostro rapporto al di fuori di quanto si vede dalle scene. Siamo andati spesso in giro per Napoli a cercare ispirazioni. Cercare l’ispirazione nei giri mafiosi alla fine è una cosa molto scontata. Questa non ti viene per forza nella direzione in cui stai cercando. Magari sei per strada a Posillipo e vedi camminare qualcuno che ti ispira qualcosa di preciso. Siamo stati anche a Nisida durante le riprese, in realtà stavamo già girando, e questa esperienza sicuramente ci ha dato tanto».

Ma dove è finito Ciro? A questa domanda, che intererssa molti fan della serie, Paolillo risponde in modo enigmatico: «Ciro? Sono anni che va avanti questa storia. Però ogni volta si vede sempre nei flashback e non torna mai. Quindi la risposta è quella...».

Paolillo ha parlato anche della sua apparizione sul palco di Sanremo con il cast della serie: «Dietro le quinte già vedi tantissima gente che si muove freneticamente. Arrivi sul palco di Sanremo e neanche te ne rendi conto. Quando ero alle prove ho cercato di stemperare un po’ la tensione, immaginandolo un palco come tanti altri. Poi quando sei lì ti accorgi che è tutto diverso, che sei a Sanremo. Da quando esci dall’albergo e arrivi all’Ariston, vedi tutte le persone davanti alla televisione a vedere il Festival. E quindi per tutto il percorso, trovandoti dall’altro lato, senti forte l’emozione di essere lì. Anche inconsciamente avevo realizzato l’importanza di quel momento, alla fine è durato solo due minuti ma sono sembrati l’eternità. Sanremo è un’emozione così forte che mi ha fatto battere il cuore come mai successo prima. Al momento di esibirmi mi sono detto di non pensare più a nulla e di cantare. Non mi ricordo neanche come ho cantato, è finita in un secondo. Alla fine avevo ancora il microfono in mano, volevo dire qualcosa ma probabilmente avrei detto soltanto “grazie Amadeus.” E allora non ho detto più nulla».