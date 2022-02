Maurizio Lastrico, tra “Fedeltà” e “Don Matteo”

L'attore è un gigante della comicità. Non a caso è pure alto 191 centimetri! Paolo Fiorelli







Lo si è notato parecchio durante il duetto Sanremese con la minuta Maria Chiara Giannetta. Ma ancora di più si è notata la loro intesa perfetta (che del resto avevamo già avuto modo di apprezzare nella fiction "Don Matteo"): lo sketch, tutto composto da versi di canzoni italiane, ha fatto esplodere il teatro Ariston di risate (e continua a essere rivisto su RaiPlay). E ora i due si sono ritrovati tra Spoleto e Roma per le ultime riprese di "Don Matteo 13".

Maurizio, come è nato il duetto di Sanremo?

«Era un gioco che facevamo tra noi nelle pause sul set. Poi hanno invitato Maria Chiara al Festival dicendo “Scegli tu cosa vuoi fare”. E lei mi ha convinto a portare quello sketch. Per perfezionarlo abbiamo fatto prove per un mese e mezzo. Ci hanno aiutato Andrea Possa ed Elisabetta Loi».

L’affiatamento con Maria Chiara è evidente...

«Non mi era mai capitato di vivere un’amicizia così intensa dopo i 20 anni. Ci intendiamo su tutto, siamo due “fidanzati artistici”».

Sì però in "Don Matteo" lei l’ha mollato sull’altare! Ora cosa succederà tra il Pm Marco Nardi e il capitano Anna Olivieri?

«Non lo sappiamo neanche noi. Ci danno i copioni col contagocce... però di sicuro tra Marco e Anna c’è ancora un sentimento forte. È che hanno una tremenda paura di lasciarsi andare. E per sapere se la supereranno, dovremo aspettare ancora un po’».

Intanto possiamo vederla su Netflix in "Fedeltà"...

«È una fiction che riflette sul valore del titolo: cosa vuol dire davvero essere fedeli? Nella storia sono un amico del protagonista, che ha il volto di Michele Riondino. Entrambi viviamo una crisi di coppia. E in un certo senso ci specchiamo uno nell’altro».