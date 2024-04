Max Laudadio: «Qui tra i boschi ho trovato un mondo migliore»

Lo storico inviato di "Striscia" abita sui monti sopra Varese e dice: «Uomo e natura possono convivere» Barbara Mosconi







Quassù sui monti sopra Varese vive Max Laudadio, in una bella villetta con balconi di legno, parquet, divani e mobili intagliati («il legno è la mia passione»). Tutto tra boschi di betulle, faggi e frassini. Nel giardino, siepi di rosmarino, orti biologici («li ho fatti io durante la pandemia») e una casa di legno sull’albero costruita quando la figlia Bianca era ancora piccola. «Abitavamo a Milano e la pediatra le diagnosticò un’otite da inquinamento» racconta lui. «Cercavamo una casa per il weekend, poi abbiamo deciso di vivere qui e la vita si è stravolta». Di sicuro quella della moglie di Laudadio, Loredana Bonora, designer di oggetti, arredi e mille altre invenzioni all’uncinetto. Nell’autunno del 2021 si è candidata a sindaca («ha fatto la follia» dice il marito orgoglioso): è così stata eletta al municipio di Cuasso al Monte (VA) e ora passa le giornate a smaltire pratiche ordinarie e crearne di straordinarie per trasformare questo piccolo comune di sette frazioni e 3.700 abitanti in un’oasi ecologica di benessere a emissioni zero.

Max Laudadio è uno degli inviati storici di “Striscia la notizia”. Da 22 anni passa otto mesi all’anno a smascherare truffe, evasori fiscali, irregolarità e altri orrori quotidiani per il tg satirico di Antonio Ricci. «Dopo il Covid ho detto: “basta”». Così ha smantellato lo studio di Milano e l’ha trasferito a Varese: «Ho una squadra di cinque persone. Per “Striscia” faccio tre servizi a settimana: in totale per una stagione sono circa 80-90». Due anni fa Antonio Ricci lo aveva avvisato: «Ma se tua moglie fa la sindaca quanti del paese ti ameranno? Il 50%? E l’altro 50%?». «Se mia moglie farà qualcosa di brutto le metterò le telecamere in faccia» aveva promesso l’inviato. Finora non è mai successo.

Dal suo studio di Varese alla villetta di legno immersa nel bosco c’è da salire una serie di tornanti e una stretta strada, fino a 700 metri di altitudine: da una parte c’è il monte Poncione con in cima una croce luminosa (merito dei pannelli fotovoltaici), dall’altra il lago di Lugano. D’estate ci sono 15 gradi in meno che in città, «si dorme con la copertina». Dentro il bosco c’è il laboratorio dove Laudadio, barba da boscaiolo compresa, lavora il legno. Fino a sette mesi fa fuori dal cancello non c’era neanche il campanello, chi lo cercava lo chiamava a voce.

«Qui c’è una relazione diversa con le persone. Negli Anni 70 e 80 i milanesi in vacanza avevano le loro ville, poi la zona è stata abbandonata. Questa casa (Laudadio si volta ad ammirare il tetto di legno, le panche, i muri imbiancati, ndr) compreso il terreno intorno costa come un monolocale a Milano! È una questione di scelte, non di soldi». Dietro una serie di altri tornanti, più a valle, davanti alla Chiesa, c’è il municipio dove Loredana cerca di portare a termine i tanti progetti in cantiere. «Ci vuole tempo» dice serena. «Per la transizione ecologica ci vorranno almeno dieci anni, non sarà prima del 2030. Ma del resto mi sono candidata per capire se questo pianeta aveva una possibilità. È una sfida».

La sfida in questione è dimostrare che uomo e natura possono convivere nel rispetto reciproco e comprende il “Parco delle Cinque Vette della Ricerca e della Salute”. Si tratta di un villaggio sportivo già finanziato con i fondi di Regione Lombardia dove avranno spazi la Federazione ciclistica italiana (con il primo corso di ciclismo su strada) e la Federazione arrampicata sportiva italiana; inoltre sarà realizzata una comunità energetica e verranno riqualificate alcune aree boschive. Nei boschi intorno si contano già 185 chilometri di percorsi ciclabili e 180 chilometri di sentieri pedonali. Di questi il più popolare è “La linea della pace”, due ore di camminata dal centro di Cuasso al Monte fino alla vetta del Sasso Paradiso, un museo a cielo aperto attraversando la linea Cadorna, una trincea costruita durante la Prima guerra mondiale, con bacheche sparse lungo il percorso dove scaricare e ascoltare sul telefono brani letterari recitati da attori famosi.

«Quindici anni fa abbiamo fondato l’Associazione On: “on”, che sta per “acceso”, è il contrario di “off”» racconta Laudadio. «Ci occupiamo della sistemazione di aree verdi, attività culturali, riciclo dei rifiuti e dei mozziconi di sigaretta. Con le scuole della provincia di Varese abbiamo organizzato gare di raccolta della spazzatura. Con gruppi di volontari civici, invece, costruiamo staccionate, ripitturiamo ringhiere, ripuliamo i corsi d’acqua». Tanti progetti e tanta fatica servono a «far passare il concetto del bello, perché solo nel bello si trova la dignità dell’uomo e la gente vive meglio. È utopia?» si domanda Laudadio. E si risponde: «Forse, ma i risultati arrivano».