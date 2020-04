Mediaset Extra: tornano “I Cesaroni”, “Bim Bum Bam” e “Non è la Rai”

I programmi più amati di Mediaset tornano in tv: ci sono anche "Casa Vianello" e i telefilm con Cristina D'Avena ispirati a "Kiss me Licia"

07 Aprile 2020 | 16:15 di Redazione Sorrisi

Preparatevi a un’ondata di nostalgia, perché su Mediaset Extra stanno per tornare i programmi più amati della storia di Mediaset. Da “Licia dolce Licia” a “Casa Vianello”, passando per “I Cesaroni”, “Bim Bum Bam” e “Non è la Rai”.

Dopo il ritorno di “Kiss me Licia” tornano infatti dal 13 aprile alle 8.00 del mattino le puntate di “Licia Dolce Licia”, il telefilm ispirato al cartone animato con protagonista Cristina D’Avena. Alle 8.55 è la volta di “Casa Vianello”, torniamo a sbuffare sotto le coperte con Sandra Mondaini e Raimondo Vianello. Nel tardo pomeriggio, dalle 18.20, ecco la prima stagione de “I Cesaroni”. La sera spazio invece alle ragazze di “Non è la Rai”, con l’edizione ’93-’94 in onda dalle 21.45.

Il venerdì sera l’appuntamento è con la versione Generation di “Bim Bum Bam”, con i migliori momenti del programma per ragazzi, da venerdì 17, da mezzanotte, ecco invece una maratone di sette episodi di “Arriva Cristina”, lo spin-off dei telefilm con protagonista Licia, sempre con Cristina D’Avena.