Mediaset festeggia gli 80 anni di Renato Pozzetto

11 Luglio 2020 | 14:51 di Lorenzo Di Palma

Il prossimo 14 luglio compirà 80 anni - splendidamente portati - il grande Renato Pozzetto e Mediaset gli rende il debito omaggio. I festeggiamenti inizieranno sabato 11 luglio su Canale 5, con lo Speciale TG5 dedicato all’Eterno Ragazzo, in seconda serata, in cui Anna Praderio intervista il festeggiato e lo storico sodale Cochi Ponzoni, ma anche Renzo Arbore, Paolo Jannacci, Ezio Greggio, Dalila Di Lazzaro ed Eleonora Giorgi.

Sempre sull’ammiraglia di Mediaset, il giorno dopo, domenica 12 luglio andrà in onda in day-time il film diretto nel 1985 da Enrico Oldoini, Lui è peggio di me, dove Pozzetto è affiancato da Adriano Celentano e Susanna Messaggio.

La celebrazione quindi continua su Rete 4 martedì 14 luglio, in prima serata con il super-classico Il ragazzo di campagna e uno “speciale” su questo film “stracult” del 1984 diretto da Castellano e Pipolo, con Massimo Boldi, Enzo Cannavale, Enzo Garinei, Jimmy il Fenomeno. A seguire, il “dramedy” di Berto Pelosso Non più di uno, con Maddalena Crippa, Giulia Fossà e Cinzia Leone. Conclude la serata, Renato Pozzetto Special, a cura di Paolo Piccioli.

Infine Cine 34, il canale dedicato al cinema italiano di Mediaset, gli dedica un’intera rassegna, Pozzetto 80, in onda dal 15 al 19 luglio, in prima e seconda serata, con dieci titoli da rivedere: il 15 La casa stregata e Oh, Serafina!; il 16 Piedipiatti e Noi uomini duri; il 17 Mia moglie è una strega e Grandi Magazzini; il 18 7 chili in 7 giorni e Le comiche, il 19 Le comiche 2 e Le nuove comiche.