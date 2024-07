Mediaset: gli show, i programmi e i reality per la stagione 2024/2025

Certezze e novità per i palinsesti di Canale 5, Rete 4 e Italia 1 Giusy Cascio







La prossima stagione televisiva Mediaset sarà ricchissima di novità. Ad annunciarle è l’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi alla presentazione dei palinsesti durante la serata con la stampa che si è tenuta a Cologno Monzese (Milano) martedì 16 luglio.

Canale 5

La rete ammiraglia Mediaset in prima serata punta a proporre tantissimi grandi eventi.

In autunno ci sarà una sorpresa, un incontro tra il mondo di "Amici" e quello di "Verissimo": ci saranno delle serate speciali con l’intento di celebrare i grandi artisti nati e cresciuti grazie al talent di Maria De Filippi. «Tutto è nato da una conversazione fra me e Maria» spiega Pier Silvio Berlusconi. «Amici non è solo un prodotto televisivo di grandissimo successo ma da lì nasce tutta la nuova musica italiana. Quindi ci siamo detti che sarebbe bello celebrarlo e a lei è venuta l’idea di coinvolgere Silvia Toffanin nella creazione di questo progetto. Una parte sarà dedicata allo spettacolo e una al racconto, con tanti ospiti. Faremo sicuramente due serate, ma spero che diventeranno tre e il programma sarà prodotto a Roma».

Il Volo ha rinnovato e prolungato il contratto con Mediaset per altri due anni e i tre artisti faranno tre prime serate in primavera del 2025, tre prime serate nel 2026 e il concerto di Natale quest’anno e anche l’anno prossimo.

Rinnovato anche il rapporto con Pio e Amedeo, che si erano fermati per una stagione per lavorare al loro repertorio: i due comici pugliesi torneranno con quattro serate nella primavera nel 2025 e altre quattro nella primavera del 2026 e hanno anche altri progetti in fase di studio.

La prima serata di Canale 5

Ci sono le “corazzate” targate Fascino/Maria De Filippi: la grande novità di "Temptation Island" in versione invernale (condotta a settembre da Filippo Bisciglia) e poi "Tú sí que vales", "C’è Posta per te", "Amici" (il Serale) e ancora "Temptation Island" estivo e il grande intrattenimento con "Io canto" (in tutte le sue declinazioni: Generation, Senior e Family), "Zelig", "Lo show dei record", "L’Isola dei famosi". Torna "Chi vuol essere milionario", in versione "Torneo", con le sfide a eliminazione tra campioni ed è in arrivo anche un nuovo format: "The ultimate entertainer", uno show di grande impatto in cui gareggiano cantanti e altri artisti (cast e conduzione sono ancora in fase di studio)

Sul fronte reality, a metà settembre torna il "Grande Fratello" condotto da Alfonso Signorini e, a metà ottobre, torna "La Talpa", condotta da Diletta Leotta a cui Pier Silvio Berlusconi dà il benvenuto in Mediaset, in una edizione molto innovativa e sperimentale, con un cast di vip. Sarà infatti visibile prima su Infinity e poi su Canale 5, eccetto la finale: l’ultima puntata con la fase di disvelamento andrà in onda in esclusiva su Canale 5. L’anno prossimo torna anche "L’Isola dei famosi", con conduzione ancora da definire.

Ricchissima di chicche la proposta di eventi musicali della rete ammiraglia Mediaset. Michelle Hunziker in autunno condurrà le serate in prime time dedicate ai grandi concerti di Andrea Bocelli e dei Pooh, e Claudio Amendola presenterà quella dedicata al concerto di Vasco Rossi, con una lunga intervista dell'attore al rocker. Vedremo in onda anche il live di Annalisa all’Arena di Verona con ospiti, tra gli altri, Giorgia, Elisa e Tananai. In arrivo anche un grande progetto su Mediaset Infinity e poi su Canale 5 dedicato a Laura Pausini che si racconterà a 360 gradi, parlando del suo ultimo tour, della sua carriera e della sua vita emozionante.

La grande fiction

Nei prossimi mesi ci aspetta una stagione di grandi fiction Mediaset su Canale 5, tra storie inedite e gradite conferme. Vediamo i titoli.

Iniziamo da "I fratelli Corsaro", in quattro serate: Giuseppe Fiorello interpreta il cronista di nera Fabrizio Corsaro nella serie diretta da Francesco Miccichè e tratta dai romanzi del giornalista palermitano Salvo Toscano. Tra i protagonisti maschili delle nuove fiction c’è Marco Bocci che in "Alex Bravo - Poliziotto a modo suo", serie poliziesca in sei serate con la regia di Beniamino Catena, è un agente dal fiuto infallibile e con un debole per le donne.

Nella fiction "Le onde del passato", diretta da Giulio Manfredonia per sei serate, invece, Anna Valle e Irene Ferri interpretano due amiche che formano un duo musicale di successo finché non rimangono vittime di violenza da parte di un gruppo di sconosciuti. Vent’anni dopo, a indagare su questo tragico episodio, le aiuterà un commissario che ha il volto di Giorgio Marchesi.

In arrivo anche "Tutto quello che ho", diretta da Monica Vullo e Riccardo Mosca, che ha per protagonista Vanessa Incontrada nei panni di un’avvocata di nome Lavinia. Al suo fianco, il marito poliziotto Matteo (Marco Bonini).

Vedremo presto Alessandra Mastronardi nei panni di Daria, la protagonista di "La regola del gioco": una serie gialla in quattro serate che parla di gioco d’azzardo, diretta da Andrea Molaioli.

Per la gioia dei fan, arrivano le seconde stagioni di "Storia di una famiglia perbene", con Giuseppe Zeno e Simona Cavallari e di Maria Corleone con Rosa Diletta Rossi. Ritroveremo anche Claudio Amendola che reciterà nella seconda stagione di "Il Patriarca" e nell’attesissimo ritorno di "I Cesaroni". Questo “reboot” in sei serate della serie cult di Canale 5 ha richiesto un anno di lavoro per ritrovare lo spirito iniziale delle prime stagioni e una storia bella, coinvolgente: ci sarà una parte del cast originario, con dei nuovi ingressi. Sono in lavorazione anche le terze stagioni di "Buongiorno, mamma!" con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta e "Viola come il mare" con Francesca Chillemi e Can Yaman.

Spazio anche alle fiction internazionali: "Segreti di famiglia", "La Rosa della vendetta", "Endless Love" e "Zorro" e su Mediaset Infinity, la seconda stagione di "The Family" e l’esclusiva "My name is Farah".

Italia 1

La prima serata di Italia 1 vede come show di punta "Le Iene" di Davide Parenti, condotto da Veronica Gentili: ci sarà la versione classica, tornano le inchieste di Inside e, dopo, ci sarà un “raddoppio” con la nuova versione “Le Iene Show”, più dedicata alla dimensione dello spettacolo.

L’offerta di intrattenimento della rete, oltre ai riconfermati spettacoli comici "Italia Uno on stage "(che vedrà tra gli altri artisti Roberto Lipari) e Zelig Lab, si arricchisce con un nuovo programma di Max Angioni, "Max Working": una formula in cui il comico si misura ironicamente con il mondo del lavoro e si improvviserà stagista e apprendista, con risultati esilaranti.

In arrivo anche il nuovo format "Pleased to meet you", una sfida di improvvisazione in cui comici e altri artisti si mettono alla prova in situazioni imbarazzanti e sketch super divertenti e il nuovo show "Il formicaio", adattamento per la prima serata del format spagnolo "El Hormiguero", di grande successo in Spagna nella fascia oraria preserale: si tratta di un programma comico dove il presentatore fa delle domande scherzose a tutti gli ospiti presenti. Tra i più famosi che sono stati invitati nella versione spagnola ci sono stati i Tokio Hotel, Miley Cyrus e Shakira.

Tanti i film in prima tv: tra i titoli di punta, "Jurassic World", "The Batman", "Dungeons & Dragons", "Memory", "Animali fantastici", "Minions 2", "Transformers", "Bullet train", "Spider man - No way home".

Parte su Italia 1 anche il grande sport con le prime partite della Coppa Italia, che nella fase successiva, con i match più importanti, sarà trasmessa da Canale 5.

Rete 4

Sette prime serate su sette prodotte da Mediaset per Rete 4 che si conferma giorno per giorno la rete dell’attualità, dell’informazione, dell’approfondimento con i titoli amati dal pubblico: "Quarta Repubblica", "È sempre Carta bianca", "Fuori dal coro", "Dritto e rovescio", "Quarto grado" e "Zona bianca".

C’è il grande ritorno di Roberto Giacobbo con "Freedom - oltre il confine": farà 9 puntate in autunno e 9 in primavera.

Prevista una staffetta nella fascia di access prime time: vedremo Paolo Del Debbio al posto di Bianca Berlinguer, che però da ottobre raddoppia in prime time con un altro appuntamento del suo talk la domenica sera, più dedicato alle inchieste.

Il daytime

Su Canale 5 confermatissimi "Amici" e "Verissimo" nel pomeriggio del weekend e, la mattina, "Mattino Cinque", "Forum", le soap "Beautiful" ed "Endless Love", "Uomini e Donne", le pillole di "Amici" e "Grande Fratello" e l’alternanza di tre game show: il primo a partire sarà "La ruota della fortuna" con Gerry Scotti, poi seguiranno "Avanti un altro!" e "Caduta Libera". E, naturalmente, "Striscia la notizia", il tg satirico di Antonio Ricci.

Su Italia 1 ci sarà come di consueto il meglio della programmazione americana: "CSI", "NCIS", "I Simpson", "Chicago Fire"… e su Rete 4 i grandi titoli, da "Tempesta d’amore" a "La signora in giallo" e gli appuntamenti con "Lo sportello di Forum" e il grande cinema.