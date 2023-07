Mediaset: i programmi, le fiction e i reality per la stagione 2023/2024

Certezze e novità per i palinsesti di Canale 5, Italia 1 e Rete 4 Pier Silvio Berlusconi Credit: © Mediaset Solange Savagnone







La prossima stagione targata Mediaset sarà ricchissima di novità. Ad annunciarle, lo stesso Pier Silvio Berlusconi in occasione della serata dei palinsesti che si è tenuta a Cologno Monzese (Milano) martedì 4 luglio.

Partiamo da Canale 5 dove in autunno arriverà in esclusiva lo show di Checco Zalone “Amore + Iva”. Altre novità, riguardano Gerry Scotti che, oltre a “Lo show dei record”, “Tú sí que vales” (confermato l’addio di Belen Rodriguez alla conduzione e l’arrivo di Luciana Littizzetto tra i giurati) e a “Caduta libera” con relativi speciali, presenterà due programmi non esattamente inediti ma decisamente rinnovati. Si tratta di “Io canto generation” e in autunno di “La ruota della fortuna”, storico quiz di Mike Bongiorno di cui l’anno prossimo si celebreranno i cento anni dalla nascita: «Per me è un onore e un privilegio» ha dichiarato Gerry Scotti. Ci sarà poi “Il più grande karaoke d’Italia” mentre, altra grande sorpresa, l’arrivo da La7 della giornalista Myrta Merlino che da settembre condurrà “Pomeriggio Cinque” al posto di Barbara D’Urso, puntando su un giornalismo popolare e di qualità.

Capitolo reality show. Dopo Natale andrà in onda la versione invernale di “Temptation” (ancora non si sa il titolo esatto e la conduzione). Confermati inoltre “Il Grande Fratello” in autunno e “L’isola dei famosi” (dovrebbe andare in onda nel 2024, sempre con Ilary Blasi, ma potrebbe slittare di una stagione).

Rivedremo poi una nuova edizione di “Zelig”, “Michelle Impossible” della Hunziker, “Felicissima sera” di Pio e Amedeo, un nuovo show de “Il Volo”, che faranno anche un concerto per Natale e quelli di Elisa, Max Pezzali e Orietta Berti. Confermati infine “C’è posta per te”, “Amici”, “Ciao Darwin”, “Avanti un altro” e “Striscia la notizia” che a novembre spegnerà 35 candeline.

Sul fronte fiction, tra le novità da segnalare, l’arrivo della prima stagione di “Vanina Guarrasi” interpretata da Giusy Buscemi, i "Fantastici 5” con Raoul Bova e “Se potessi dirti addio” con Gabriel Garko e Anna Safroncik, mentre ad agosto inizieranno le riprese di una nuova fiction con Beppe Fiorello. Arriveranno poi “Maria Corleone” interpretata da Rosa Diletta Rossi, “Anima gemella” con Daniele Liotti, “La voce che hai dentro” che segna il ritorno in una serie di Massimo Ranieri, “Bardot”, con l’esordiente Julia de Nunez e il seguito di “Viola come il mare” con Can Yaman e Francesca Chillemi e “Storia di una famiglia per bene” con Giuseppe Zeno e Simona Cavallari.

Passiamo a Rete 4, rete sempre più incentrata sull’informazione, che dall’autunno darà il benvenuto alla giornalista di Rait3 Bianca Berlinguer. A lei sarà affidato un programma in prima serata, probabilmente al martedì (quasi sicuramente ci sarà anche Mauro Corona), mentre si alternerà con Nicola Porro alla conduzione del preserale “Stasera Italia”. Arriverà poi un nuovo programma di inchieste di Gianluigi Nuzzi “Verità nascoste”. Confermatissimi “Quarta Repubblica”, “Fuori dal coro”, “Dritto e rovescio”, “Zona bianca” e “Quarto grado”.

Infine vediamo quali sorprese ci riserverà Italia 1. La principale riguarda la conduzione di “Le iene”, che sarà affidata alla giornalista Veronica Gentili, ci saranno quindi più inchieste e attualità (confermati anche gli speciali “Inside”). Sul fronte game, in autunno debutterà un nuovo gioco musicale con Enrico Papi che, oltre a guidare la prossima edizione di “La pupa e il secchione”, nel 2024 condurrà anche un nuovo programma. In primavera arriverà “La talpa” (non si sa ancora chi la condurrà), prodotta da RTI e non più dalla Fascino di Maria De Filippi. Riconfermati infine anche il varietà comico “Italia 1 on stage” (con il Mago Forest, Max Angioni e Roberto Lipari) e la nuova stagione di “Freedom - Oltre il confine” di e con Roberto Giacobbo.

Canale 5

Le fiction

"Maria Corleone": 4 serate con Rosa Diletta Rossi e Alessandro Fella

"Anima gemella": 4 serate con Daniele Liotti

"La voce che hai dentro": 6 serate con Massimo Ranieri

"Se potessi dirti addio": 3 serate con Gabriel Garko e Anna Safroncik

"Fantastici 5": 4 serate con Raoul Bova

"Vanina Guarrasi": 4 serate con Giusy Buscemi e Giorgio Marchesi

"Bardot": 3 serate, una coproduzione France Televisions

"Storia di una famiglia per bene": seconda stagione, 4 serate con Giuseppe Zeno, Simona Cavallari e Federica Tronchetti

"Viola come il mare": seconda stagione, 6 serate con Can Yaman e Francesca Chillemi

I programmi

Striscia la notizia

Ruota della fortuna - daytime

Caduta Libera speciali - prime time

Io canto Generation

Show dei record

Tú sí que vales

C’è posta per te

Amici

Temptation (winter)

Ciao Darwin

Il Grande Fratello

L’isola dei famosi

Zelig

Michelle Impossible

Felicissima sera

Il Volo

Elisa

Max Pezzali

Berti

Il più grande karaoke d’Italia

Amore + Iva (Zalone)

Italia 1

Le Iene

Inside

Un nuovo gioco musicale con Enrico Papi

Freedom

La pupa e il secchione

Italia 1 on stage (Forest, Lipari, Angioni)

Un nuovo programma con Enrico Papi

La talpa

Rete 4

Stasera Italia (Porro, Berlinguer, Minzolini)

Quarta Repubblica

Fuori dal coro

Dritto e rovescio

Zona bianca

Quarto grado

Verità nascoste (Nuzzi)

Bianca Berlinguer

Il calcio

Canale 5, Italia1, 20