Mediaset: nuovi programmi, cartoni animati, serie tv e film da vedere durante il giorno

Si ampliano i palinsesti di MediasetPlay e Italia 1, in chiaro e in streaming più contenuti dedicati a bambini e ragazzi

17 Marzo 2020 | 12:37 di Redazione Sorrisi

Per aiutare le famiglie italiane, bloccate in casa dalle misure per rallentare la diffusione del Coronavirus, Mediaset amplia la propria offerta sia in televisione in chiaro, che per i propri contenuti in streaming e on demand.

Arrivano infatti due nuove sezioni su MediasetPlay, la piattaforma in streaming gratuito del Gruppo Mediaset: “Kids” e “Family”. Anche Italia 1 rafforza il proprio palinsesto con cartoni animati, documentari, serie tv e film (a partire dalla maratona Harry Potter).

MediasetPlay

Le nuove sezioni di MediasetPlay ampliano la propria offerta per bambini e ragazzi. La sezione “Kids” si arricchirà dei cartoni di Boing e Cartoonito, sempre visibili on demand: “Doraemon, “Dragon Ball Super”, “Siamo fatti così”, “One Piece – Tutti all’arrembaggio”, “Lady Oscar” e “Capitan Tsubasa”.

“Family” ospita invece commedie e film d’animazione: sono più di 50 i titoli per la famiglia sempre disponibili. Totò, le Winx, ma anche Aldo, Giovanni e Giacomo e serie tv storiche come “I Cesaroni”.

Italia 1

Il palinsesto di Italia 1 viene potenziato fin dalle prime ore del giorno con cartoni animati per i più piccoli. Dalle 8.30 vanno in onda dal 16 marzo le puntate di “Freedom – Oltre il confine”, il programma di divulgazione condotto da Roberto Giacobbo. Alle 9.30 è il momento di “The Flash”, la serie con protagonista il supereroe più veloce del mondo.

Gli appuntamenti pomeridiani partono alle 14.00 con l'appuntamento con la serie cult “I Simpson” e “The Bing Bang Theory”. Si prosegue con una serie di film per la famiglia in onda per la prima volta durante il giorno: da “La Bella e la Bestia” a tutti i film di “Shrek”.

In prima serata va in onda a grande richiesta, fino al 7 aprile, la maratona “Harry Potter” con tutti gli otto film della saga in due appuntamenti settimanali: il lunedì e il martedì.