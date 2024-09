Michela Vittoria Brambilla e la figlia Stella: «Fare del bene agli animali fa bene anche a noi»

Le vediamo ancora insieme su Rete 4 ogni domenica mattina: qui abbiamo raccolto una loro affettuosa chiacchierata Paolo Di Lorenzo







La scrittrice Anna Maria Ortese le chiama “Le piccole persone” (è il titolo di un suo saggio). Sono gli animali, presenti nel 52% delle case degli italiani secondo un’indagine del Censis. Alla difesa dei diritti degli animali e alla tutela dell’ambiente Michela Vittoria Brambilla ha dedicato e dedica la sua vita.

Quest’anno torna in tv con “Dalla parte degli animali”, il primo programma animalista da lei ideato con Silvio Berlusconi e giunto alla nona edizione. In onda la domenica alle ore 10.05 su Rete 4, la trasmissione è co-condotta dalla figlia Stella Sofia. A loro da quest’anno si è unito anche il piccolo di casa, Leo. Ecco che cosa ci hanno raccontato madre e figlia, in un confronto tra generazioni su animali, ecologia e aspirazioni.

Da dove nasce la passione per gli animali?

Michela: «Dai miei genitori, che mi hanno abituato a crescere a contatto con gli animali. A casa avevo 14 cani, tanti quanti quelli che Stella ha oggi».

Stella: «Da piccola, quando stavo nel box, a vegliarmi c’erano Lucky e Tigre, cane e gatto. Non mi è mai piaciuto giocare con le bambole, preferivo passare il tempo con gli animali all’aria aperta».

A volte dite “Buon ponte”.

Stella: «Ci riferiamo al “Ponte dell’Arcobaleno”. Lo si dice quando un animale non è più con noi: è una cosa bella perché ci auguriamo di rivederli un domani».

Michela: «Varcato il Ponte dell’Arcobaleno i nostri amici animali raggiungono un luogo dove non soffrono più e tornano a stare bene. Sono i nostri compagni di vita e lo rimangono anche quando non ci sono più».

Il rispetto per l’ambiente.

Stella: «Quando vado al mare passo le giornate a raccogliere la plastica abbandonata. Il cambiamento inizia da noi!».

Michela: «…e coinvolge anche me che esco puntualmente dall’acqua con le mani piene di plastica da buttare via!».

Piccoli gesti quotidiani.

Stella: «Se teniamo agli animali dobbiamo avere cura della natura: è la loro casa, e anche la nostra!».

Michela: «Per rispettare gli animali, specie quelli selvatici, bisogna partire dal loro habitat. L’ambientalismo ci riguarda in prima persona e basta poco per integrarlo nelle nostre vite, anche tramite l’alimentazione».

Più “gattare” o “canare”?

Michela: «Sono senz’altro più affezionata ai cani. Da bambina mi riempivo le mani di zuccherini colorati di cui i nostri cani erano ghiotti: ricordo ancora come le mie dita diventavano di mille colori!».

Stella: «Anche io voglio molto bene ai cani, ma rispetto a te, mamma, sono più legata ai gatti. Mi piacciono perché sono molto affettuosi, anche se c’è chi pensa il contrario!».

Che cosa ci insegnano gli animali e cosa possiamo imparare da loro?

Michela: «Gli animali sono creature prive di cattiveria o invidia. Vivono secondo le loro regole, ma ci insegnano la vera solidarietà tra esseri viventi».

Stella: «L’amore, ma anche il senso di responsabilità. Quest’estate l’ho passata ad accudire dei cuccioli di capriolo che dovevo nutrire col biberon: una bellissima emozione! A volte rischio di arrivare tardi a scuola perché la mia giornata inizia occupandomi dei nostri amici a quattro zampe».

Il futuro di Stella

Stella: «Voglio diventare veterinaria!».

Michela: «Ben venga, al Centro “Stella del Nord” ne abbiamo bisogno. Magari andrai in Africa in missione».

I cittadini di domani.

Stella: «Io e i miei amici abbiamo molto a cuore i diritti degli animali. Spesso i miei compagni di classe sono venuti in visita al nostro centro per conoscere da vicino la nostra realtà».

Michela: «Queste nuove generazioni sono la nostra speranza, fanno dei ragionamenti e dei discorsi riguardo all’ambiente che mi colpiscono per la loro empatia e sensibilità».