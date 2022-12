Michela Vittoria Brambilla: «Sono una privilegiata: per lavoro faccio ciò che amo»

Ci parla del programma "Dalla parte degli animali", della sua vita frenetica e della figlia Stella Solange Savagnone







Se c’è una donna “multitasking”, quella è Michela Vittoria Brambilla: ideatrice, autrice e conduttrice di “Dalla parte degli animali”, presidente della Leidaa, la Lega italiana difesa animali e ambiente («Una delle prime associazioni ambientaliste italiane»), da due mesi deputata alla Camera (alla sua quarta legislatura), oltre che moglie e mamma di Leonardo, Stella e Vittorio.

Michela, ma come fa a fare tutto?

«Non ci riesco, infatti. Impossibile. Credo sia un tema comune a tutte le donne che lavorano e hanno figli. Cerco di fare del mio meglio, ma è impegnativo anche perché il tipo di attività che svolgo io non può essere gestita in orario d’ufficio, da lunedì a venerdì, e basta. Inoltre i miei figli sono ancora piccoli e la mia casa è piena di animali. Quindi è tutto molto complicato. Ma non ho scelta, sacrifico ore di sonno (se ne dormo cinque è già un lusso) e il tempo per me stessa, che non c’è. Però sono soddisfatta. Ho la fortuna di occuparmi di cose che ho nel cuore: la tutela degli animali e dei loro diritti, e dell’ambiente. Alla sera sono stanca ma felice. Sono una privilegiata. Faccio quello che amo».

Quanto impegno le richiede preparare una puntata da un’ora e mezza di “Dalla parte degli animali”?

«Tanto tempo, perché vogliamo rendere ogni puntata diversa dalle altre, fare in modo che sia dinamica, innovativa e piena di contenuti molto curati. Per me la trasmissione non è un lavoro, ma un mezzo per portare avanti gli obiettivi della Leidaa, che mette le sue competenze a disposizione del programma per combattere abbandono e randagismo, e creare una cultura di rispetto per gli animali».

Quali sono i momenti più amati dai telespettatori?

«Più che dalla curva degli ascolti, che è abbastanza omogenea, l’apprezzamento lo capiamo dalle tante mail che ci inviano. Piacciono le rubriche che spiegano come fare con il tuo animale, i tutorial dell’educatore, i consigli del nutrizionista e quelli del veterinario».

Sua figlia Stella, dopo le “prove generali” dell’anno scorso, è diventata ufficialmente co-conduttrice accanto a lei. Orgogliosa?

«Moltissimo, è veramente preparata. In ogni puntata incanta con la sua competenza sugli animali selvatici. Sono la sua passione e legge tanti libri. Il vantaggio è che tutti questi animali lei li ha a casa o al “Cras - Stella del Nord” (il Centro di recupero animali selvatici, che si vede nel programma, ndr) dove si occupa di loro di persona. Inoltre sa come gestire i nostri 14 cani, che non sono certo soggetti facili. Io porto a casa quelli che non vuole nessuno, traumatizzati e pieni di problemi. Eppure le obbediscono. Sa prendersene cura perché è nata facendo queste cose. Crescendo il suo bagaglio aumenta: ha imparato anche a fare le punture, a dare le pastiglie e assiste senza impressionarsi i veterinari quando operano. Ha una sensibilità che non è propria di un bimbo di 8 anni».

Chissà da chi avrà preso...

«Questa condivisione di vita è importante, tra noi c’è grande complicità, ci piacciono le stesse cose. La sera, per esempio, non leggiamo le favole ma guardiamo insieme i video di animali. Non che gli altri due figli non abbiano la stessa sensibilità. Anche loro amano gli animali, ma Stella ne ha una cura quasi materna e ha l’istinto di salvarli».

Vittorio e Leonardo non sono un po’ gelosi della vostra complicità?

«Un po’ il piccolino. Infatti insiste per venire con noi, anche se dopo un po’ si stufa. Vorrebbe fare come la sorella e in certe puntate lo si vede pure. Quando giriamo al “Cras” spesso viene anche lui, e magari a un certo punto entra nel campo della telecamera e saluta. Come è accaduto l’altro giorno. Era tutto conciato, indossava una felpa gialla e i pantaloni della tuta blu, era sporco di terra, con gli stivali da pescatore, i capelli lunghi: non volevo che apparisse in tv, ma non c’è stato verso. Comunque è bello fare vedere i bambini piccoli in mezzo agli animali, è un messaggio positivo anche per le mamme».

Suo figlio Vittorio, invece?

«Lui è molto tranquillo, mammone e studioso. È ancora nella fase preadolescenziale. Anche lui adora gli animali. Ognuno a casa ha i suoi preferiti. Nel mio stesso complesso vivono anche i miei genitori e sono uguali. Sono stati loro ad avermi dato questa impostazione. Siamo una famiglia da sempre così. Tra i compiti che si è scelta mia madre, c’è quello di controllare le telecamere che abbiamo messo dove viviamo e al Cras, attraverso cui controlliamo che gli animali stiano bene. E dato che lei dorme meno di me, li sorveglia pure di notte! Una perfetta volontaria animalista».

Un SMS per sostenere LEIDAA

Per sfamare gli animali abbandonati, curarli, trovare loro una casa e sostenere le famiglie in difficoltà, Leidaa chiede il tuo aiuto: dal 1° al 17 dicembre sarà possibile donare all’associazione 2 euro inviando un sms al numero 45.589 oppure 5-10 euro chiamando da telefono fisso.