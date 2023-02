Michelle Hunziker: «I miei amici fanno cose impossibili»

Torna in prima serata su Canale 5 con il suo show "Michelle Impossible & Friends". E anticipa a Sorrisi le novità più curiose Michelle Hunziker è alla seconda stagione di questo varietà che unisce musica, ballo e tanta allegria Credit: © Pierpaolo Ferreri Monica Agostini







A chiedersi perché il titolo del suo one-woman show (o meglio varietà, come le piace definirlo) sia “Michelle Impossible & Friends” (in onda su Canale 5 dal 22 febbraio per tre mercoledì consecutivi), la risposta è immediata: Michelle è una bomba di energia e allegria inarrestabile. Le parliamo di primo pomeriggio, dopo che la mattina alle 7.15 è stata in diretta da Fiorello a “Viva Rai2!”: «Ho dormito cinque ore in due giorni, abbiamo lavorato alla prima puntata, poi siamo andati subito a Roma, è stato un tour de force ma di quelli belli, ci siamo divertiti un sacco». Approfittiamo della sua adrenalina e iniziamo l’intervista.

Partiamo da una curiosità: è vero che è stato Fiorello a dare l’idea per il titolo?

«Sì, lo scorso anno mi sono confrontata con Rosario: parlo molto con lui di come mi piace fare la televisione e ci siamo scambiati delle idee. A un certo punto con quel suo accento e quel modo di fare mi ha detto: “Tu lo devi chiamare Michelle Impossible”. Ci ho pensato un po’, l’ho trovato così divertente... che l’ho preso!».

Il programma, rispetto alla scorsa edizione (un successo, con il 19,65% di share per la prima serata), avrà delle differenze?

«Il team di lavoro rimane immutato, è meraviglioso e collaudato, guardiamo tutti nella stessa direzione: squadra che vince non si cambia. Ma si modifica il punto di vista. L’anno scorso erano i miei amici a festeggiarmi per i 25 anni di televisione, quest’anno i protagonisti sono alcuni dei più grandi artisti italiani che si sono lasciati celebrare in stile “Mission: Impossible”, unendo eleganza, autoironia e tante emozioni. Cerchiamo di proporre ogni artista con la massima autenticità, per quello che è».

Ci può fare qualche esempio?

«È interessantissimo ripercorrere la carriera di Loredana Bertè perché lei è rock’n’roll fino all’osso ma è anche una donna di una profondità incredibile. Sentiremo tantissime sue canzoni ma entreremo anche nell’intimità della persona. Io voglio che chi esce da questo progetto sia contento. Magari propongo gag o scene che non hanno mai fatto. È un lavoro che guarda ai dettagli, vado a casa degli artisti, parliamo tanto e snoccioliamo delle idee».

Altri ospiti?

«Ci sarà Eros Ramazzotti in una veste nuova: per la prima volta farà una chiacchierata molto bella con nostra figlia Aurora; e poi ci saranno Pierfrancesco Favino, Il Volo e tanti altri, con ognuno (e insieme ai musicisti e al maestro) faremo cose bellissime».

Di che cosa è più contenta?

«Si riderà tantissimo, ci sono il Mago Forest e Katia Follesa che mi accompagnano in tutte e tre le serate insieme alla Gialappa’s, quindi potete immaginare cosa combineranno... Io poi mi metto sempre a disposizione per essere “massacrata” in ogni modo, ma anche gli ospiti non saranno da meno! Il bello è che la celebrazione non è fatta in modo classico e con i “salamelecchi”, proponiamo di volta in volta una chiave inedita. Questo è quello che mi piace di più, il varietà per me è cambiare registro da un momento all’altro. E si ballerà tantissimo: proponiamo anche musical riscritti da Rocco Tanica».

Una bella fatica fisica!

«A me piace la televisione come la si faceva una volta: il canto, l’arte, l’esibizione e la musica».

La scorsa stagione avete rilanciato gli Articolo 31, poi li abbiamo visti a Sanremo. Replicherete anche quest’anno?

«Non vi posso anticipare nulla, ma abbiamo sempre qualche sorpresa di reunion incredibili, vedrete...».

Aurora sarà con lei?

«Ci sarà e replicherà il suo pezzo di programma, il “roast show” dove i personaggi si lasciano mettere letteralmente “sulla graticola” e si fanno prendere in giro in maniera fantastica. Di solito questo non accade in Italia perché ai volti noti non piace essere pungolati senza peli sulla lingua. Invece qui... La vedremo comunque in diverse vesti, stando attenta al pancino, perché manca un mese al parto. Non posso farci nulla, sono sempre molto preoccupata quando scende le scale dello studio: sono 30 gradini e ogni volta sudo, ma lei vuole farla a tutti i costi».

Come procede questo momento?

«Sono al settimo cielo, non vedo l’ora dell’arrivo del bebè perché è veramente una gioia che entrerà nella nostra vita a brevissimo».

Sa già che lo vizierà, oppure sarà rigidamente “svizzera”?

«Io ho un “format” materno che ha funzionato con le mie figlie: regole ferree ma anche tanto gioco. È il mio primo maschietto in famiglia! Ma essendo io presidente di una fondazione contro la violenza sulle donne (si chiama Doppia difesa, ndr) e avendo Aurora una grande forza e indipendenza femminile, crescerà femminista, un gentleman galante e molto rispettoso».

Tornando allo show, qual è la cosa che le sembrava impossibile e invece è diventata possibile?

«Nel 2023 fare un programma così non è facile, mettere insieme tanti artisti che si prestano in maniera totale. Lo fanno solo se hai un rapporto personale con loro e se c’è dedizione. Io ho corteggiato i miei ospiti dal primo all’ultimo, dalla prima idea al risultato finale. La cosa più bella è quando vanno via e sono felici. L’arte ha bisogno di calore e di accoglienza. Se uno vuole fare un prodotto di un certo tipo deve far sentire a proprio agio le persone. Pensi che alcuni sketch li abbiamo ottenuti inseguendo le persone qua e là, tra i loro impegni di lavoro: questa è stata la mia “Mission: Impossible”».

C’è un tocco della scenografia di cui va particolarmente fiera?

«La scala... Io la amo: è quella che avete visto lo scorso anno, importante. E permette di scendere con eleganza e di mostrare abiti di un certo tipo, miei (anche quest’anno mi veste Armani Privé), ma non solo. Mi piace anche vedere gli ospiti percorrerla, mi dà una sensazione di grandezza».

Parliamo di amici: quanto sono importanti per lei?

«Mi reputo fortunata perché ne ho davvero di molto sinceri: amiche che ci sono sempre, anche alle 2 di mattina, su cui posso contare (e viceversa) come Serena Autieri che per me è una sorella. Negli ultimi tempi ho stretto amicizia anche con le colleghe della tv, con Belen Rodriguez, Katia Follesa, Ilary Blasi, Silvia Toffanin. Stiamo maturando tutte e questa consapevolezza ci fa avvicinare. Le amiche sono fondamentali perché come ti comprende una donna che ti vuole bene è qualcosa di unico. Un dono».

Possiamo mettere in questa categoria anche i cani, gli amici incondizionati?

«Assolutamente! Ho fatto un video in cui racconto le differenti reazioni che abbiamo quando ci confrontiamo con gli umani e con il nostro cane. Se qualcuno ti si avvicina con un alito fetido vorresti morire (ride), quando invece il tuo cane ti sveglia con un alito mortale lo ami ancora di più».

Quanti ne ha in famiglia?

«Tre. Odino sta tanto con il suo papà ma quando è con me sa che viene a fare la “spa”. Ovvero ha i suoi orari e le regole che come tutti gli animali lo fanno rilassare. E poi ha gli ossi, le coccole, i giochi con le bambine e le lunghe passeggiate al parco. A tenergli compagnia ci sono il barboncino Leone e Lilly, una piccola chihuahua di 9 mesi. Ha il pelo medio, non abbaia, è simpaticissima ed è coraggiosissima, la più eroica di tutti i miei cani. In montagna pensava di essere un cane da traino, si buttava nella neve (e noi non la trovavamo più): è la leader che ha messo in riga i maschietti e decide persino la divisione dei premietti tra di loro. Un’altra “wonder woman”, praticamente!».