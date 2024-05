Mike Bongiorno, l’incredibile vita di una vera leggenda della tv

100 anni fa nasceva il celebre presentatore. Sorrisi gli rende omaggio facendone un ritratto con 20 episodi tratti dalla sua meravigliosa storia Enrico Casarini







Per noi sarà sempre Mike. Per l’anagrafe, invece, era Michael Nicholas Salvatore Bongiorno, nato a New York il 26 maggio 1924. Diventa cittadino italiano nel 2003.

Il suo padrino di battesimo è Fiorello La Guardia, il più leggendario tra i sindaci di New York, grande amico di suo padre Philip. A ribattezzarlo Mike («È più facile per noi italiani») è Vittorio Veltroni, direttore del Giornale Radio Rai, nel 1948.

La famiglia Bongiorno è travolta dalla Grande Crisi del 1929. Nel 1930, Mike e la madre Enrica devono emigrare dagli Stati Uniti in Italia e si stabiliscono a Torino, città di lei.

Mike ha condotto oltre 80 programmi televisivi, comprese 11 edizioni del Festival di Sanremo. Il primo lavoro, però, è quello di giornalista sportivo per il quotidiano “La Stampa”: l’articolo d’esordio (firmato con la sigla M.B.) esce il 5 maggio 1943.

Nel 1943 si unisce ai partigiani sulle montagne piemontesi di Sauze d’Oulx: teme di essere arrestato dai tedeschi perché cittadino americano. I tedeschi lo catturano comunque nell’aprile del 1944. Viene rinchiuso nel carcere milanese di San Vittore (dove fa amicizia con Indro Montanelli) e poi nei campi di prigionia di Gries (BZ), e di Reichenau e Spittal in Austria.

Domenica 3 gennaio 1954, alle 14.30, Mike conduce il primo programma televisivo: “Arrivi e partenze”. Debutta la Rai - Radiotelevisione Italiana, e debutta anche lui sul piccolo schermo.

Tra il 1955 e il 2009, Bongiorno appare 83 volte sulla copertina di Sorrisi. Nella prima “uscita” finge di preparare la sua auto per partecipare a un rally. In carriera vince ben 24 Telegatti.

Nel 1955 recita nel primo dei dieci film che interpreterà. Spesso il suo ruolo è quello di sé stesso. La sua incarnazione più bizzarra è nello spaghetti-western “La vita, a volte, è molto dura, vero Provvidenza?” (1972): è il colonnello Mike Goodmorning (il suo nome in inglese maccheronico) che conduce un quiz sui fuorilegge del West.

Sportivo appassionato, si dedica, anche agonisticamente, ad atletica leggera, tennis, immersione, ippica (come simbolo del telequiz “Scommettiamo?”, del 1976, vuole il Cavallino Michele, una sua caricatura “equina”), sci alpino e di fondo... Tifosissimo della Juventus, collabora con gli autori di “Juve, Juve”, inno della squadra tra il 1972 e il 1991.

Nel 1959 ospita Mina nel suo trionfale gioco “Lascia o raddoppia?” trasmesso da Milano. Il vestito della cantante, però, gli sembra osé, quindi la rimanda a casa, a Cremona, a cambiarsi.

Mike considerava il suo “Rischiatutto” (1970-1974) come il quiz più importante della storia televisiva italiana. Inizialmente doveva chiamarsi “A repentaglio!”, per evocare “Jeopardy!” (“Pericolo!”), lo show americano a cui s’ispirava.

Con “Rischiatutto” nasce lo slogan più famoso di Bongiorno: «Allegria!». È la battuta con cui l’ignaro Mike si presenta in una rovente riunione dello staff della trasmissione: la lite cessa per incanto e l’esclamazione rimarrà per sempre.

Al “Rischiatutto” è anche legata la più famosa tra le sue proverbiali gaffe: quella in cui avrebbe risposto con una frase a doppio senso alla concorrente signora Longari. Ma fa parte del mito: non è mai avvenuta.

Gaffe vera, invece, a Sanremo 1997, l’ultimo Festival presentato da lui. Cercando i vincitori Jalisse per premiarli, non s’accorge che sono al suo fianco.

Una tragedia vera sfiorata. Nel 1976 un’improvvisa tempesta di neve lo blocca per tre ore sulla punta del Cervino dov’è stato portato per girare una pubblicità («Sempre più in alto!»). In attesa dei soccorsi, si tiene “caldo” bevendo la grappa che deve promuovere.

Il 9 ottobre 1977 accetta un invito a cena che gli cambierà la vita. Arriva da Silvio Berlusconi che vuole il suo aiuto per organizzare una nuova tv privata. Nel 1979 Mike lancia “I sogni nel cassetto”, il suo primo programma per TeleMilano 58, che dal 1980 diventerà Canale 5. Nel 1982 Bongiorno lascia definitivamente la Rai e passa a Mediaset.

Con lo spirito tipico dell’americano che si è fatto da solo, Mike ha sempre ricordato schiettamente il dialogo tra lui e Silvio Berlusconi con cui si “definì” il suo contratto con Mediaset. All’offerta di 600 milioni di lire, Bongiorno chiese: «Per quanti anni?». Berlusconi lo stupì dicendogli: «All’anno, caro Mike!» calcolando anche i compensi degli sponsor.

Una delle ultime grandi “imprese” di Mike è la collaborazione con Fiorello, in una serie di spassosi spot (nei quali compare in vari travestimenti, da Dante Alighieri a un senzatetto), e come ospite al programma radiofonico “Viva Radio 2”. Nel 2007 Fiorello lo convince a vestirsi da Zio Sam per un’improbabile parata in cui, per scherzo, è lasciato solo in una folla di fan. Commento di Fiorello: «Incredibile, nonostante la ressa Mike non ha un capello fuori posto!».

L’eredità morale e il ricordo del presentatore sono custoditi dalla Fondazione Mike Bongiorno. Fondata e guidata dalla moglie Daniela e dai tre figli Michele, Nicolò e Leonardo, è impegnata in diversi progetti sociali.