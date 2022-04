Missioni impossibili: 10 film e serie tv da vedere in streaming

Serie Netflix in corso d’opera (due stagioni disponibili, 16 episodi) basata a sua volta sulla serie “Z Nation”, andata in onda su Syfy fra il 2014 e il 2018; una madre (Jaime King), strappata alla figlia, intraprende un viaggio straziante per ritrovarla, senza fermarsi davanti a nulla. Con l’aiuto di un piccolo gruppo di rifugiati americani affronterà l’estate di un nuovo mondo ostile: l’avvento di un’apocalisse zombie.

