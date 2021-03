Morto il “re del liscio” Raoul Casadei

Il musicista era stato ricoverato da qualche giorno all'ospedale Bufalini per Covid Raoul Casadei Credit: © Rai Lorenzo Di Palma







Raoul Casadei non ce l'ha fatta: il musicista riconosciuto all'unanimità come il “re del liscio”, è morto all'ospedale di Cesena. Casadei aveva 83 anni ed era ricoverato dallo scorso 2 marzo all'ospedale Bufalini di Cesena dopo aver contratto il Covid. Oltre a lui, erano stati contagiati anche gli altri familiari della “dinastia” romagnola dei Casadei. Le sue condizioni però si sono progressivamente aggravate ed è morto in mattinata.

Nato a Gatteo (Forlì-Cesena) e diplomato alle magistrali, Raoul Casadei prima di diventare il “re del liscio” con la sua orchestra, è stato per diciassette anni maestro elementare. Si è appassionato alla musica a sedici anni, quando lo zio Secondo, direttore della più famosa orchestra di liscio romagnolo (da lui fondata nel 1928), gli regalò una chitarra. Con la sua Orchestra Casadei dagli anni '60 diffuse la musica da ballo romagnola in tutta l'Italia. Lunga la lista dei suoi successi: Ciao mare, Simpatia, La mazurka di periferia, Romagna e Sangiovese, Romagna Capitale, Tavola grande. Si ritirò nel 1980 continuando però a gestire l'orchestra da dietro le quinte.