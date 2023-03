“Murder mistery 2”, “Unstable” e “Succession”. I nuovi film e serie tv della settimana in streaming

Cosa vedere dal 29 marzo al 4 aprile su Netflix, Prime Video, Disney+ e Now Redazione Sorrisi







I nuovi film e serie tv da vedere nella settimana dal 29 marzo al 4 aprile su Netflix, Prime Video, Disney+ e Now.

Netflix

Murder mystery 2 - dal 31 marzo

Dopo il successo di “Murder mystery” (uno dei film più visti nella storia di Netflix), ritornano Jennifer Aniston e Adam Sandler nei panni dei coniugi Spitz. Ora diventati detective, indagano su un nuovo caso.

Unstable - dal 30 marzo

Rob Lowe e il figlio John Owen Lowe hanno già dato spettacolo sui social, dove il giovane, anche lui un attore come papà, si prende spesso gioco del popolare genitore. E ora questa divertente alchimia familiare sta per approdare sullo schermo. Rob interpreta Ellis Dragon, un guru della tecnologia tanto affermato e geniale (tra le altre cose, sta inventando un vero mantello dell’invisibilità...) quanto narcisista ed eccentrico (nel suo studio tiene un’aquila!), e forse, come suggerisce il titolo, psicologicamente “instabile”. Per bilanciarne comportamenti imprevedibili ed evitare che il consiglio d’amministrazione ne chieda il licenziamento, Ellis viene affiancato in laboratorio dal figlio Jackson. Che, al contrario, è un ragazzo introverso e riservato.

Wellmania - dal 29 marzo

Arriva dall’Australia questa nuova serie brillante in otto episodi con Celeste Barber nel ruolo di Liv Healy, una blogger che deve mettere da parte la sua vita frenetica e sregolata per affrontare un problema di salute.

War sailor - La serie - dal 2 aprile

Lo scorso anno in Norvegia è uscito “War sailor”, uno dei più costosi film mai prodotti nel Paese. Questa serie ne è la continuazione e racconta le vicende di due marinai di un mercantile durante la Seconda guerra mondiale.

Kill Boksoon - dal 31 marzo

Gil Bok-soon (Jeon Do-yeon) è una leggendaria killer che vive una doppia vita: quando non uccide, è la madre singledi una figlia adolescente. Film sudcoreano tra ironia e violenza.

Le serie più viste su Netflix questa settimana

Prime Video

Ragazze elettriche - dal 31 marzo

Un giorno come tanti, in un mondo tale e quale al nostro, un’adolescente inizia a emettere misteriose e fortissime scosse elettriche dalle mani. Lei e la sua famiglia scopriranno presto che non è sola: in tutto il pianeta, centinaia di giovani ragazze stanno ricevendo all’improvviso questo potere. Protagonisti anche un giornalista nigeriano (interpretato da Toheeb Jimoh) che vuole raccontare le loro storie e la sindaca di Seattle (l’attrice Toni Collette) che dopo la preoccupazione per la figlia inizia a pensare al futuro. Sì, perché le “Ragazze elettriche” ora sembrano destinate a riprendersi il mondo dalle mani degli uomini...

Disney+

Kindred - dal 29 marzo

Dana James (Mallori Johnson) è una scrittrice che si trasferisce a Los Angeles per iniziare una nuova vita e stare vicina a sua zia Denise. Ma come per magia si ritrova catapultata nell’Ottocento, in una piantagione del profondo Sud. In questa serie di otto episodi ospitata da Disney+, tratta dal libro “Legami di sangue” di Octavia E. Butler, la fantascienza incontra una riflessione sul rapporto con il nostro passato.

Apple Tv+

Tetris - dal 31 marzo

Avete mai giocato a Tetris? È molto probabile: è uno dei videogame più popolari di sempre. Ma sapete com’è nato? Lo racconta un film con Taron Egerton nei panni di un designer olandese che si allea con l’inventore russo del gioco (interpretato da Nikita Efremov) per portare Tetris in giro per il mondo. Dando vita a una lunga disputa legale: è una storia vera, ma nel film diventa un vero thriller...

The big door prize - dal 29 marzo

Deerfield è una tranquilla cittadina americana. Tra i suoi abitanti c’è Dusty Hubbard (Chris O’Dowd), un insegnante delle superiori, felicemente sposato, con una figlia e una vita serena. Un giorno, in una piccola bottega, appare senza preavviso un magico apparecchio chiamato Morpho, che promette di svelare il vero potenziale di vita a chiunque appoggi le sue mani sulla macchina. Morpho diventa un fenomeno: tutti i cittadini vogliono scoprire quale sia il loro autentico destino. E molti di loro decidono di cambiare le loro esistenze. Ma Dusty non è convinto...

Now

Succession - dal 3 aprile

La quarta stagione, in arrivo il 3 aprile su Now, sarà quella conclusiva. Per chi non avesse mai visto “Succession”, facciamo un passo indietro: la serie è incentrata sulle diatribe della ricchissima e influente famiglia Roy, guidata dal severo patriarca Logan (a capo di un gigantesco impero mediatico, tra giornali e reti televisive, chiamato Waystar RoyCo), con i quattro figli Kendall, Siobhan, Roman e Connor che ormai da 29 episodi si contendono senza esclusione di colpi (bassi) la futura eredità del padre. Nella stagione che sta per iniziare, l’imminente vendita della Waystar RoyCo a Lukas Matsson (interpretato da Alexander Skarsgård) renderà ancora più accesa la guerra interna per mantenere un briciolo del potere e la rilevanza politica della famiglia Roy. E in questa “sfida finale” non possono mancare Tom, il marito di Siobhan, e l’onnipresente cugino Greg. Insomma, è arrivata l’ora della resa dei conti.

Hotel Portofino - dal 29 marzo

Sbarca su Now la seconda stagione di “Hotel Portofino”, serie britannica creata da Matt Baker e ambientata in Italia negli Anni 20. Protagonista assoluta è Bella Ainsworth (l’attrice Natascha McElhone), che gestisce l’albergo di famiglia cercando di bilanciare vita privata e professionale. Non mancano attori italiani nel cast, da Daniele Pecci a Rocco Fasano, fino a Giorgio Marchesi.

La playlist

Matrimoni al capolinea

Fleishman a pezzi su Disney+ racconta un matrimonio ormai finito. Ecco altre serie da vedere in streaming che ruotano attorno a un divorzio.

La fantastica signora Maisel

Dopo aver scoperto che il marito la tradisce, Midge inizia una carriera come comica nella New York degli Anni 50. Il 14 aprile arriva la quinta e ultima stagione. Su Prime Video .

Dopo aver scoperto che il marito la tradisce, Midge inizia una carriera come comica nella New York degli Anni 50. Il 14 aprile arriva la quinta e ultima stagione. Su . Cougar town

Courteney Cox è Jules, una neo-divorziata che dà vita in sei stagioni a un irresistibile gruppo di amici. Con una passione: il vino! Su Disney+ .

Courteney Cox è Jules, una neo-divorziata che dà vita in sei stagioni a un irresistibile gruppo di amici. Con una passione: il vino! Su . Mrs. Fletcher

Dopo la partenza del figlio per il college, la 45enne Eve, rimasta sola e single, riscopre le gioie dell’intimità e cerca nuove esperienze. Su Now .

Dopo la partenza del figlio per il college, la 45enne Eve, rimasta sola e single, riscopre le gioie dell’intimità e cerca nuove esperienze. Su . Transparent

Una famiglia di Los Angeles attraversa un periodo complicato quando il padre dichiara di voler essere una donna. Quattro stagioni (più un episodio finale) su Prime Video .

Una famiglia di Los Angeles attraversa un periodo complicato quando il padre dichiara di voler essere una donna. Quattro stagioni (più un episodio finale) su . Grace and Frankie

Il doppio divorzio dai rispettivi mariti (che in segreto erano amanti da tempo) è la miccia della straordinaria amicizia tra due donne non più giovani. Sette stagioni su Netflix .

Il doppio divorzio dai rispettivi mariti (che in segreto erano amanti da tempo) è la miccia della straordinaria amicizia tra due donne non più giovani. Sette stagioni su . Better things

Dopo la fine del matrimonio, un’attrice si ritrova a crescere da sola tre figlie, ciascuna con le sue piccole manie. Cinque stagioni su Disney+.

Consigliato da Sorrisi

Ogni settimana noi di Sorrisi vi consigliamo una serie non più nuova, ma che vale la pena recuperare e gustarsi tutta d'un fiato, selezionata dai vasti archivi delle piattaforme di streaming.

La videoteca

Una selezione di film vecchi e nuovi appena sbarcati sulle piattaforme.

Netflix

Dove sono gli umani? - Due buffi esserini animati partono per ritrovare l’umanità sparita nel nulla.

- Due buffi esserini animati partono per ritrovare l’umanità sparita nel nulla. The lighthouse - Straordinario film in bianco e nero dove Pattinson e Dafoe fanno i guardiani di un faro.

- Straordinario film in bianco e nero dove Pattinson e Dafoe fanno i guardiani di un faro. Dolittle - Robert Downey Jr. è un super veterinario che vive attorniato da animali di ogni tipo.

- Robert Downey Jr. è un super veterinario che vive attorniato da animali di ogni tipo. Peter rabbit 2 - Sequel del film per famiglie sul simpatico coniglietto.

- Sequel del film per famiglie sul simpatico coniglietto. L’elefante del mago - Film animato su un ragazzino che fa amicizia con un elefante mentre cerca la sorella.

- Film animato su un ragazzino che fa amicizia con un elefante mentre cerca la sorella. Era ora - Edoardo Leo “salta” un anno e si ritrova nel futuro. Come recupererà il tempo perduto?

Prime Video

Under the silver lake - Stralunata storia “noir” in una Los Angeles mai vista prima. Con Andrew Garfield.

- Stralunata storia “noir” in una Los Angeles mai vista prima. Con Andrew Garfield. Libere disobbedienti innamorate - Tre ragazze di Tel Aviv, di diversa estrazione religiosa, cercano la loro libertà.

- Tre ragazze di Tel Aviv, di diversa estrazione religiosa, cercano la loro libertà. Tutti a bordo - Giovanni Storti e Stefano Fresi sono un nonno e un papà che hanno... perso il treno!

- Giovanni Storti e Stefano Fresi sono un nonno e un papà che hanno... perso il treno! La spia - Una diva norvegese attira le attenzioni dei nazisti. E viene assoldata dai servizi segreti.

Disney+

Chang a canestro - Un liceale ama il basket e sogna di saper “schiacciare”.

- Un liceale ama il basket e sogna di saper “schiacciare”. The karate kid - Ha dato il via a una saga ancora oggi amatissima.

- Ha dato il via a una saga ancora oggi amatissima. Titanic - Il capolavoro dei record di James Cameron è un film da vedere e rivedere.

Now