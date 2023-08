Myrta Merlino e l’emozione di dire: ricomincio da 5!

«Come il canale sul quale andrò in onda da settembre e i giorni di lavoro da cui cercavo di scappare...» rivela il nuovo volto di Pomeriggio 5 Myrta Merlino Credit: © Stefano Colarieti / LaPresse Solange Savagnone







L’appuntamento con Myrta Merlino è dal parrucchiere: deve sistemare i capelli prima di partire per Pantelleria, dove l’aspetta il compagno, Marco Tardelli. Il taxi mi lascia davanti a un’officina in zona Ponte Milvio, a Roma. Subito dietro, nascosto in fondo a un vicolo, si trova questo rinomato salone. Insieme con me entra anche Salvo Sottile, che si ferma a salutarla. Myrta arriva in leggero anticipo, alta, slanciata, abbronzata, senza un filo di trucco, chic e bellissima. Si siede accanto a me su un divanetto, un bicchiere d’acqua tra le mani, alcuni appunti sulle gambe, e iniziamo a chiacchierare. Myrta è una di quelle persone dirette e passionali che ti parlano guardandoti negli occhi e toccandoti il braccio per sottolineare quello che dicono. Mi racconta del servizio fotografico che ha scattato per la nostra copertina, sotto il sole, e di come alla fine della giornata abbia detto ridendo: «Ma non doveva essere un programma settimanale?». E mi svela che all’inizio l’idea era di fare una trasmissione per Rete 4, il mercoledì sera. C’era già il titolo, i lavori erano a buon punto...

Myrta, invece cosa è successo?

«A fine giugno, una settimana prima che presentasse i palinsesti, Pier Silvio Berlusconi mi chiama per offrirmi la conduzione di “Pomeriggio Cinque”. All’inizio sono rimasta spiazzata, perché i miei progetti di vita dovevano essere diversi. Dopo 12 anni a “L’aria che tira” su La7, che mi impegnava tutti i giorni due ore e mezza, volevo passare a un programma settimanale. Mi erano arrivate due offerte, una dalla Rai e l’altra da Mediaset, e il progetto per Rete 4 mi sembrava più solido. Poi però c’è stata la famosa telefonata. Ho accettato e abbiamo ricominciato tutto da capo! È l’inizio di una piccola rivoluzione, mi è piaciuta l’idea di un progetto nuovo che punti all’informazione popolare ma di qualità».

Adesso come sta vivendo questo “periodo di transizione”?

«Ho avuto un momento di smarrimento, ma è una sfida interessante e bella che mi mette a confronto con un pubblico molto vasto. Chi fa tv ha voglia di parlare a tante persone, di costruire un rapporto con loro. Vorremmo raccontare la realtà in modo chiaro e semplice prendendo per mano i telespettatori e dando loro le chiavi di lettura per capire il mondo in cui viviamo oggi, evitando di aumentare ansia e paura. Lo faremo con rigore e serietà, evitando spettacolarizzazioni».

Mi sembra evidente che non ha paura di affrontare nuove sfide.

«Direi di no, tendo ad annoiarmi e ho bisogno di mettermi alla prova. Poi c’è la paura per la mia vita privata: volevo prendermi più spazio per me, per i miei figli e il mio compagno. Invece sarà un anno peggiore dei precedenti (ride). Questo mi spaventa, ma da brava napoletana ho pensato al film di Massimo Troisi “Ricomincio da tre” e mi sono detta, beh, io... “Ricomincio da cinque!”. Sia perché vado su Canale 5, sia perché ricomincio proprio da quei cinque giorni alla settimana da cui cercavo di scappare. È vero che il quotidiano ti “mangia” la vita, però hai un rapporto con il pubblico che nessun settimanale ti dà, diventi una persona di famiglia».

Si è confrontata con la sua, di famiglia, prima di accettare?

«I miei figli sono tutti fuori casa. Il problema vero sono i weekend. Se fossi andata in onda il mercoledì, speravo di andarli a trovare a turno: Caterina, 22 anni, fa un master a Londra; Pietro, 26, lavora tra Roma e Milano; Giulio, 26, a Reggio Emilia. Dovremo trovare il modo di farli venire a Roma. Marco invece mi ha stupito. Da due anni mi ripeteva che ero stanca ed esaurita. Ma quando ho ricevuto la proposta, ha detto che sarei stata una pazza a rifiutare. Tifa per me, è un grande fan di questa svolta».

Quali cambiamenti pratici porterà nella sua vita quotidiana questa nuova avventura?

«Mi sveglierò più tardi al mattino (ride)! Ora finalmente potrò fare colazione con Marco. Per il resto sarà come prima: la diretta ti porta a stare costantemente aggiornata quindi la mia vita non cambierà. Lo studio è al Palatino, un posto che amo. Molto vicino a casa mia. Sono fanatica del sole e della luce, e lì è tutto luminosissimo. Inoltre ho trovato un sacco di amici, Clemente Mimun, Cesara Buonamici e Nicola Porro, che mi hanno accolta bene. Poi c’è Bianca Berlinguer, arrivata anche lei come me all’improvviso in un mondo nuovo. Ci stiamo confrontando molto. Dobbiamo prendere le misure. Inoltre condividiamo lo stesso studio. E poi ho incontrato Maria De Filippi, che mi ha dato tanti consigli e mi ha rassicurata perché ho il terrore di avere un pubblico diverso da quello che mi seguiva prima. Lei mi ha detto di essere me stessa, sincera e leale».

Lo studio le piace?

«Avevo due desideri: uno era che la realtà entrasse in studio, e abbiamo messo tre schermi enormi. L’altro era avere la presenza del pubblico, che sarà pure parlante».

Ha già un’idea della struttura del programma?

«Ci saranno molte pagine. Partiremo sempre dalla stretta attualità. Poi ci saranno approfondimenti di tanti colori: cronaca, società, politica, costume e anche spettacolo. L’idea è avere molti collegamenti e inviati, ma mi appassiona anche il dibattito in studio. Durerà un paio di ore. Partiremo all’inizio di settembre, ma ci sono ancora tante cose da sistemare».

Perché il titolo non è cambiato?

«È un brand consolidato. Sarebbe stato un errore modificarlo. La grande sfida sarà fare un cambiamento nella continuità, far sentire al pubblico che quella è sempre casa sua, ma con un altro profumo».

Ha detto che in tv bisogna essere se stessi. Si descriva in poche parole.

«Sul lavoro sono solare ed entusiasta, ma anche pignola e rompiscatole. Travolgo, sono esigente, perfezionista e a volte faticosa. Nella vita faccio tutto con il cuore, sono razionale ma ho bisogno di essere mossa dalla passione. Mi succede con i figli, che sono il grande amore della mia vita (ieri li ho portati a cena e mi batteva il cuore soltanto a guardarli), con il mio compagno e con gli amici. Con loro ho legami forti e profondi, non mi risparmio».

Da napoletana verace ha qualche rito scaramantico o portafortuna?

«Sono piena di manie. Ho cornetti rossi ovunque, anche nello studio. Lucio Presta, il mio agente, mi ha regalato la pietra di sale che assorbe la negatività. Ne ho pezzetti dappertutto: in bagno, in camera da letto, in redazione. Se vedo un gatto nero posso stare ferma due giorni, sotto una scala non passo mai. Se cade dell’olio è un dramma! A casa di nonna, a Napoli, era tutta una scaramanzia».

Ne ha qualcuna anche prima di andare in onda?

«No, in realtà la cosa che faccio sempre è tenere una tazza sul tavolo con dentro una bevanda che mi tiri su durante la diretta. E poi indosso sempre l’orologio di Marco, mi porta fortuna».

Com’è il suo rapporto con l’ansia?

«Duplice. L’ansia è il mio grande motore, mi ha fatto fare un sacco di cose nella vita, ma è il mio mostro se mi divora. Se i giri salgono troppo, rischia di farti male. La mia grande sfida è tenerla a bada, ma è importante per chi fa il mio mestiere, ti fa tendere verso il meglio».

A casa invece com’è?

«Un disastro, non so fare niente. Sono una pessima donna di casa. Marco non mi fa aprire nemmeno il frigo, non so come ho fatto ad avere tre figli (ride). Di loro mi sono molto occupata, hanno fatto sport, viaggi, esperienze. La maternità l’ho vissuta intensamente, ma la parte pratica non fa per me».

Quindi sul fronte cucina…

«Ordiniamo tutto! Ironia della sorte, i miei figli maschi sono due cuochi provetti. Per fortuna ho avuto una tata meravigliosa, Pilar, dell’Ecuador. Lei è la mia vera compagna di vita, per 24 anni è stata il mio punto fermo. Siamo cresciute assieme. Conosce i miei figli perfettamente. Quando ho iniziato a lavorare, il primo stipendio l’ho dato a lei. Ora che sono andata a vivere con Marco abbiamo tenuto la casa di famiglia per i ragazzi e lei va ad aiutarli».

Da quando convivete?

«Da fine marzo. Avevamo un desiderio enorme di vivere insieme, dopo sette anni. Tornare la sera a casa e trovarlo è tutta un’altra cosa. Tardelli è la prova che ci sono eccezioni, con lui sono serena, ho trovato casa. È la parte della mia vita che non mi dà ansia».

E mi dica, è ordinata?

«Marco è il vero casalingo, è ordinato, sistema tutto lui, è quello che manda avanti la casa».

Ci tiene alla linea?

«Mi curo poco e sono una mangiona, per fortuna ho un buon metabolismo, però faccio yoga che è molto importante per la testa».

Quando fa shopping non resiste a...

«Colleziono borse. Ne ho così tante che a casa, al posto dello studio, abbiamo una stanza apposta per tenerle tutte! Ma non sono una patita di shopping, invece sono fanatica di libri».

Dentro le sue borse cosa mette?

«Mi piacciono grandi, oppure giro senza. Qui dentro (apre un’enorme borsa beige, ndr) ho solo gli occhiali da sole, una mascherina e le carte di credito».

Ha uno stilista di riferimento?

«Sono da sempre innamorata di Giorgio Armani. Mia mamma lo adorava e i primi vestiti belli che mi ha regalato erano suoi, è il mio mito. A Pantelleria è il nostro vicino di casa. Un giorno Marco stava zappando, Giorgio si avvicina e gli chiede se sapesse dove abitava Tardelli… non lo aveva riconosciuto! Quella sera ci ha invitati a cena ed è nato un amore. Anche a “Pomeriggio Cinque” mi vestirò Armani, mentre le scarpe saranno di Roger Vivier».

Chi, o che cosa, riesce a tirare fuori il suo lato più tenero?

«I cani, li amo. Ne ho due: una Labrador cicciottella di nome Milka e Argo, un cagnetto preso al canile, intelligente e meraviglioso. E poi i miei fratelli e mio papà. Con lui torno bambina. Mi sento protetta. Purtroppo mamma non c’è più ma ho avuto dei genitori speciali, di grande qualità, con i quali ho un legame fortissimo. Stasera infatti andrò a Napoli a trovare mio padre».

Poi scapperà finalmente nel suo dammuso a Pantelleria?

«Sì, ci resto fino al 20 agosto. Per me riuscire a staccare, lontana da tutto e da tutti, e potermi dedicare solo a Marco e ai miei figli è molto importante».

Cosa rappresenta per lei e Tardelli quest’isoletta a sud della Sicilia?

«Avendo entrambi vite complicate e piene, Pantelleria è il polmone dove far crescere il nostro amore. Non usciamo quasi mai. Abbiamo bisogno di stare soli, io e lui. Andiamo al mare, ceniamo a casa, ci ritroviamo. Anche se poi ci raggiungono i nostri figli e adoro la nostra famiglia allargata».

Ma è vero che vi sposerete?

«Onestamente non sentiamo la forte esigenza di farlo. Non so se ci sposeremo, ma sappiamo che il nostro legame sarà per sempre e che vogliamo passare il resto della nostra vita insieme».