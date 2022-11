Naomi Watts: 7 film da vedere dopo “The Watcher”

Ripercorriamo la carriera dell'attrice australiana, dall'horror di culto "The Ring" ai film con grandi autori e co-star Naomi Watts in una scena di "The Watcher" Credit: © Eric Liebowitz/Netflix Fiaba Di Martino







Britannica della Contea del Kent, naturalizzata australiana, classe 1968, ha all'attivo due nomination al premio Oscar (nel 2004 per "21 grammi" e nel 2013 per "The Impossible") e quasi un centinaio di lavori come attrice fra lungometraggi, serie tv, video musicali, tv movie e doppiaggi. In "The Watcher" Naomi Watts collabora per la seconda volta con Netflix, dopo il dramma "The Gipsy".

Nella miniserie thriller tratta da una storia vera, Watts interpreta Nora Braddock, appena trasferitasi assieme al marito (Bobby Cannavale) nella dimora dei loro sogni, in un quartiere residenziale del New Jersey, che si rivela presto un coacervo inquietante quando la coppia inizia a venir perseguitata dal misterioso "watcher" del titolo. La serie è solo l'ultima delle incursioni da brivido (in tutti i sensi) dell'attrice: di seguito, un prelievo di alcune fra le sue migliori performance, dal 2002 a oggi.

Film e serie tv con naomi Watts

“The ring” - Paramount+ e Netflix

“King Kong” - RaiPlay e Netflix

“Il velo dipinto” - Now e Prime Video

“La promessa dell’assassino” - Now

“Dream house” - Netflix

“Penguin bloom” - Now

“Goodnight mommy” - Prime Video