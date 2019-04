10 film da vedere in streaming su Netflix a maggio 2019

In arrivo nuovi originali Netflix come "Wine Country" di Amy Poehler e "Voglio una vita a forma di me" con Jennifer Aniston

29 Aprile 2019 | 14:18 di Giulia Ausani

Anche a maggio Netflix arricchisce il suo catalogo cinematografico con diverse novità, tra nuove produzioni originali, vecchi cult e recenti successi.

Tra le novità assolute c'è "Voglio una vita a forma di me" (disponibile dal 3 maggio), in cui Jennifer Aniston interpreta l'ex regina di bellezza mamma della protagonista, una ragazza decisa a partecipare a uno dei concorsi gestiti dalla madre per dimostrare qualcosa a se stessa.

In arrivo anche "Wine Country" (dal 10 maggio), che segna il debutto alla regia dell'attrice e comica americana Amy Poehler, e la commedia romantica "The last summer" (dal 3 maggio). Per chi invece preferisce atmosfere più fantascientifiche c'è "Rim of the world" (dal 24 maggio), in cui quattro giovani spiantati uniscono le forze per far fronte a un'invasione aliena.



A proposito di fantascienza, il mese inizia con l'arrivo sulla piattaforma di "Interstellar" di Christopher Nolan, mentre dal 9 maggio sarà disponibile "E.T. - L'Extraterrestre". Per i più piccoli c'è "Cars 3" (dal 26 maggio), ultimo capitolo della saga Disney-Pixar con protagonista l'auto da corsa Saetta McQueen, mentre per gli appassionati di supereroi c'è "Spider-man: Homecoming" (dal 28 maggio), con Tom Holland nei panni di Peter Parker.



C'è spazio anche per il cinema italiano con "La pazza gioia" di Paolo Virzì (dal 17 maggio).



Di seguito, i dettagli delle uscite del mese.