“100 di questo giorno” ritorna su Canale 5

100 di questo giorno Credit: © Mediaset Lorenzo Di Palma







In questo finale d’estate, nella fascia preserale di sabato 28 e domenica 29 agosto, Mediaset ripropone, questa volta su Canale 5, il best of di 100 di questo giorno, il programma andato in onda nel dicembre 2019 su Rete 4, che - sull’esempio di Techetechetè della Rai - ripercorre i momenti cult della storia televisiva del Biscione, dal 1980 a oggi.

Tratti dall’immenso archivio Mediaset, i filmati ripercorrono la storia delle tre reti del Gruppo, in un racconto sentimentale e leggero, ideale per ritrovare un po' di sé stessi attraverso quattro decenni di tv commerciale, quello del post monopolio Rai, quella che ha cambiato tutto.

Il viaggio parte dagli Anni ‘80, quelli della Perestrojka e delle battaglie contro l’Apartheid, dell’edonismo reaganiano, dei paninari e del gel nei capelli. Poi arrivano i ’90, con la Legge Mammì che consente la diretta e quindi la nascita dei TG, con l’epocale edizione straordinaria durante la prima guerra del Golfo, anche se la prima trasmissione live sarà Non è la RAI.

I 2000 segnano l’avvento dei reality show, a partire dal Grande Fratello, che vede avverarsi la profezia attribuita ad Andy Wharol: «In the future everyone will be world-famous for 15 minutes».